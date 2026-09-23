Wall Street : la flambée du taux à 10 ans met un coup d'arrêt au marché actions

Les indices américains ont nettement reculé mercredi, pénalisés par une nouvelle remontée du pétrole et des rendements obligataires, tandis que les semi-conducteurs ont rendu une partie de leurs gains du début de semaine. A la clôture, le S&P 500 a perdu 0,75% à 7 706,3 points, le Dow Jones 0,68% à 51 5122,4 points et le Nasdaq 100 0,85% à 30 470,2 points. La baisse a été généralisée, avec plus de trois valeurs en recul pour chaque valeur en hausse, aussi bien sur le NYSE que sur le Nasdaq.

La publication d'indicateurs d'activité particulièrement solides a accentué la pression dès le début de séance. L'indice PMI composite préliminaire de S&P Global a bondi à 58,4 en septembre, contre 56,0 en août, atteignant son plus haut niveau depuis juillet 2021. L'activité a accéléré aussi bien dans les services que dans l'industrie manufacturière, mais les entreprises ont également signalé une forte hausse de leurs coûts, notamment énergétiques, ravivant les inquiétudes inflationnistes.

Le rendement des Treasuries à dix ans a ainsi bondi de plus de 15 points de base pour atteindre 5,1%, son plus haut niveau depuis 2007, alors que les investisseurs ont renforcé leurs anticipations de resserrement monétaire. Selon l'outil FedWatch du CME, la probabilité attribuée à une nouvelle hausse des taux en octobre dépasse désormais 70%. Le marché anticipe également quatre nouvelles hausses dans les prochains mois, contre trois avant la publication du PMI. Le gouverneur de la Fed Michael Barr a renforcé cette perspective en estimant que de nouveaux ajustements seraient probablement nécessaires pour ramener l'inflation vers l'objectif de 2%.

Le pétrole a parallèlement interrompu son récent repli, le WTI gagnant environ 2% pour repasser au-dessus de 92 dollars, tandis que le Brent a franchi les 100 dollars. Le secteur énergétique ( 1,0%) a bénéficié de ce rebond, contrairement aux compagnies aériennes et aux croisiéristes, pénalisés par la perspective d'une nouvelle augmentation de leurs coûts de carburant. Selon Politico, l'administration Trump préparerait par ailleurs une interdiction de 90 jours des exportations américaines de diesel, une information que la Maison-Blanche a toutefois contestée.

La remontée des taux a également favorisé les prises de bénéfices sur les semi-conducteurs, dont l'ETF SOXX a abandonné plus de 1% après son envolée du début de semaine. Quelques valeurs de cybersécurité ont toutefois échappé à la correction, notamment CrowdStrike ( 5%), qui a bénéficié de l'intérêt croissant pour la sécurisation des applications d'intelligence artificielle, après que Jensen Huang, directeur général de Nvidia, l'a désigné comme un partenaire majeur dans ce domaine.

La consommation discrétionnaire (-1,5%) a accusé l'un des replis les plus marqués, McDonald's chutant d'environ 5% après la présentation de sa stratégie "NEXT". Le géant de la restauration rapide prévoit notamment 8,5 MdsUSD de soutien à ses franchisés d'ici 2036 pour moderniser ses restaurants et améliorer leur productivité. L'ampleur des investissements et leur horizon de rentabilisation ont suscité des réserves chez les investisseurs, alors que la fréquentation de ses établissements américains montre déjà des signes de faiblesse.

L'attention se tourne désormais vers la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping, prévue jeudi à Washington, ainsi que vers l'évolution des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et en Ukraine. Le commerce, l'intelligence artificielle et les questions géopolitiques devraient notamment figurer au programme des discussions sino-américaines.