Wall Street: la Fed délivre le message qui détend les taux

(CercleFinance.com) - Wall Street a doublé ses gains au cours des 75 dernières minutes de la séance, avec une soudaine accélération vers 19h45 alors que par un élément de langage distillé lors de sa conférence de presse, Jerome Powell confortait le sentiment que le cycle de durcissement monétaire était terminé : ce fut un feu d'artifices sur l'obligataire.



Côté actions, ce n'est pas mal non plus : en clôture, le S&P500 a bondi de +1,05% à 4.238, le Nasdaq Composite s'est adjugé +1,64% à 13.061 -profitant d'un retour en force sur les '7 fantastiques'- et le Dow Jones a pris +0,67% pour finir à 33.275.



La Fed a décidé à l'unanimité de maintenir pour un second sommet consécutif ses taux directeurs inchangés (taux principal à 5,25/5,50%), un scénario attendu, compte tenu du climat géopolitique et des signes de difficulté de certains secteurs d'activité.



La banque centrale américaine a par ailleurs déclaré rester très attentive aux pressions inflationnistes, et ne pas être certaine que le combat soit terminé, ce qui signifie qu'un 'pivot' n'est pas pour tout de suite.



La réaction des marchés obligataires US fut peu spectaculaire durant 45 minutes, car une détente des rendements était déjà en place avant l'annonce... mais tout s'est accéléré à 19h45 et les T-Bonds à 10 ans affichent par exemple -14 points de base à 4,735.



Côté chiffres 'macro', le tableau fut plutôt médiocre : le secteur privé des Etats-Unis n'a généré que 113.000 nouveaux emplois au mois d'octobre selon ADP, un spécialiste de l'externalisation de la gestion des ressources humaines.



Concernant l'activité manufacturière, l'indice ISM s'est enfoncé en zone de contraction le mois dernier à 46,7, après 49 en septembre, alors que l'indice PMI de S&P Global a été confirmé à 50 en définitive, après 49,8 le mois précédent.



A noter également la forte baisse du pétrole de -1% vers 80,7$ sur le NYMEX, au plus bas depuis le 29 août, alors que l'Agence américaine d'information sur l'énergie ne signalait pas de changement notable dans l'état des stocks hebdomadaires de brut aux Etats-Unis (+0,8 million de barils par rapport à la semaine précédente).





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.