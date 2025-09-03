Wall Street : la dernière heure a fait la différence, mais aussi Google (+9%) et Apple (+3,8%)
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 23:58
La surperformance du Nasdaq saute au yeux, mais cela ne reflète pas un puissant sursaut d'optimisme car hausses et baisses étaient assez équilibrées : ce sont les titres Alphabet (+9%) et Apple (+3,8%) qui ont fait toute la différence : le 'tech' a écrasé le classement et 'pèse' pour 90% dans la hausse du jour.
Un autre facteur a pu jouer en faveur de la hausse entre 21 et 22H : les opérateurs se sont souvenus que Christopher Waller -les plus 'colombe' des membres de la FED, pressenti pour succéder à Jerome Powell en mai 2026- a plaidé sur CNBC pour plusieurs réductions du loyer de l'argent ces 6 prochains mois et rappelle que la FED peut ajuster le rythme (comprendre l'accélérer ?) au besoin, en fonction des signaux de ralentissement économique.
Le consensus pour une baisse de taux dans 2 semaines est désormais de 88% et pour fin octobre, une courte majorité de 51% se dessine pour un second acte (contre 47% en début de semaine) et mi-décembre réunit 80% des suffrages : le scénario à 3 baisses de taux est désormais 'dans les tuyaux'.
Il y avait également des 'stats' aux Etats Unis à 16H : les commandes à l'industrie chutent comme prévu de -1,3% et sans surprise également (baisse des commandes aéronautiques), le nombre d'offres d'emplois aux Etats-Unis selon le rapport 'JOLTS' (ou Job Openings and Labor Turnover Survey) s'est contracté de près de -170.000 à 7,181 millions en juillet, contre 7,357 millions en juin.
Les T-Bonds US 2035 se détendent ce soir de -5,7Pts à 4,22% (contre 4,302% ce matin), le '30 ans' retombe de 5Pts vers 4,90% (-7Pts) et le '2 ans' efface -3,5Pts à 3,623%.
A lire aussi
-
Un des funiculaires emblématiques de Lisbonne a déraillé et s'est encastré dans un immeuble au bas d'une pente, faisant au moins 15 morts mercredi dans un quartier très touristique du centre-ville, une "tragédie sans précédent" selon le maire de la capitale portugaise. ... Lire la suite
-
La France inflige à Google une amende de 381 millions de dollars pour manquement à la protection des consommateurs
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails) L'autorité française de protection des données a déclaré mercredi ... Lire la suite
-
Les Bourses mondiales ont progressé mercredi, tirées par un secteur technologique en grande forme après une décision judiciaire américaine permettant au géant Google de conserver son navigateur Chrome. A Wall Street, l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a clôturé orientée en hausse mercredi, profitant d'un secteur technologique en forme après la victoire judiciaire de Google au sujet de son navigateur Chrome. L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a gagné 1,02% et l'indice élargi ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer