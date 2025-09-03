Wall Street : la dernière heure a fait la différence, mais aussi Google (+9%) et Apple (+3,8%) information fournie par Cercle Finance • 03/09/2025 à 23:58









(Zonebourse.com) - Wall Street a rapidement atteint sa vitesse de croisière (en 90 minutes) mais à mi-séance, les gains avaient largement fondu (le 'S&P' était revenu à zéro)... et c'est au cours de la dernière heure que les acheteurs ont repris la main : au final, le Nasdaq Composite engrange +1% à pratiquement 21.500 points, le S&P 500 grappille +0,5 % à 6 448 et le Dow Jones aligne sa 3ème séance de repli avec -0,1 % à 45 270 point.



La surperformance du Nasdaq saute au yeux, mais cela ne reflète pas un puissant sursaut d'optimisme car hausses et baisses étaient assez équilibrées : ce sont les titres Alphabet (+9%) et Apple (+3,8%) qui ont fait toute la différence : le 'tech' a écrasé le classement et 'pèse' pour 90% dans la hausse du jour.



Un autre facteur a pu jouer en faveur de la hausse entre 21 et 22H : les opérateurs se sont souvenus que Christopher Waller -les plus 'colombe' des membres de la FED, pressenti pour succéder à Jerome Powell en mai 2026- a plaidé sur CNBC pour plusieurs réductions du loyer de l'argent ces 6 prochains mois et rappelle que la FED peut ajuster le rythme (comprendre l'accélérer ?) au besoin, en fonction des signaux de ralentissement économique.



Le consensus pour une baisse de taux dans 2 semaines est désormais de 88% et pour fin octobre, une courte majorité de 51% se dessine pour un second acte (contre 47% en début de semaine) et mi-décembre réunit 80% des suffrages : le scénario à 3 baisses de taux est désormais 'dans les tuyaux'.



Il y avait également des 'stats' aux Etats Unis à 16H : les commandes à l'industrie chutent comme prévu de -1,3% et sans surprise également (baisse des commandes aéronautiques), le nombre d'offres d'emplois aux Etats-Unis selon le rapport 'JOLTS' (ou Job Openings and Labor Turnover Survey) s'est contracté de près de -170.000 à 7,181 millions en juillet, contre 7,357 millions en juin.



Les T-Bonds US 2035 se détendent ce soir de -5,7Pts à 4,22% (contre 4,302% ce matin), le '30 ans' retombe de 5Pts vers 4,90% (-7Pts) et le '2 ans' efface -3,5Pts à 3,623%.





