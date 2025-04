Wall Street: la déception du PIB limitée par un bon PCE information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 17:41









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'inscrit en baisse mercredi dans les premiers échanges après la déception provoquée par les derniers chiffres du PIB, qui alimentent les craintes d'un essoufflement de l'économie.



En fin de matinée, le Dow Jones cède 0,7% à 40.235,7 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 1,4% à 17.218,8 points.



L'annonce tôt ce matin d'une contraction surprise du PIB au premier trimestre n'a pas permis aux indices boursiers de poursuivre sur leur lancée après six séances consécutives de hausse.



Selon Washington, le PIB des Etats-Unis s'est en effet tassé de 0,3% en rythme annualisé au premier trimestre, après une hausse de 2,4% sur le dernier trimestre de 2024.



Cette baisse surprise - puisque les économistes attendaient une légère croissance de l'activité - est principalement attribuable à une augmentation des importations et à une diminution des dépenses publiques, deux éléments qui semblent refléter des effets de la politique de Donald Trump.



Ces mauvais chiffres ont toutefois en partie contrebalancés par des nouvelles plus encourageantes sur le front de la consommation et de l'inflation.



Les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,7% en mars, contre +0,5% en février, alors que les économistes attendaient +0,4%.



Très surveillé par la Réserve fédérale, l'indice des prix à la consommation dit 'PCE' a quant à lui augmenté de moins de 0,1% hors produits alimentaires et énergie le mois dernier.



Sur un an, l'indice PCE dit 'core' affiche une progression de 2,6%, contre 3% le mois passé, revenant en direction de l'objectif de 2% établi par la Fed.



L'allègement des pressions inflationnistes et la conviction croissante que l'économie américaine ralentit conforte les anticipations d'une baisse de taux de 25 points de base en juin, désormais estimées à plus de 66%.



Le fait que la Fed pourrait bientôt accroître son soutien à l'économie alimente par voie de conséquence un mouvement de détente sur le marché obligataire.



Sur le marché des emprunts d'Etats, le rendement des Treasuries à 10 ans revient sous 4,17%, se rapprochant d'un creux de quasiment un mois.



Du côté de l'actualité des entreprises, la saison des résultats continue d'avancer, avec des performances trimestrielles qui s'avèrent comme souvent mitigées.



Parmi les plus fortes baisses du Dow, Caterpillar cède 0,7% après avoir fait part de résultats trimestriels inférieurs aux attentes et prévenu que les surtaxes douanières alourdiraient ses coûts au deuxième trimestre.



Starbucks décroche de 6% dans le sillage de performances inférieures aux attentes en Amérique du Nord sur les trois premiers mois de l'année.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.