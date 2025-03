Wall Street: la confiance des consommateurs jette un froid information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 17:31









(CercleFinance.com) - Après des débuts dans le vert, les marchés d'actions américains se montrent plus hésitants mardi suite à l'annonce d'un plongeon de l'indice de confiance des consommateurs, qui est venue réveiller les craintes d'une prochaine récession.



A la mi-journée, le Dow Jones recule de 0,1% à 42.535,5 points, tandis que le Nasdaq Composite gagne 0,2% à 18.233,5 points.



Si la politique commerciale reste le grand sujet du moment, les investisseurs restent également concentrés sur le moindre indice susceptible de les éclairer sur les intentions de la Réserve fédérale en matière de politique monétaire.



En attendant la publication vendredi des chiffres de l'inflation au sens du PCE, ils ont été refroidis ce matin par l'annonce d'une chute bien plus lourde qu'attendu de l'indice de confiance du Conference Board.



L'indice de confiance compilé par l'organisation patronale a diminué de 7,2 points pour s'établir à 92,9 sur le mois qui s'achève, contre 100,1 le mois dernier, alors que les économistes l'attendaient autour de 96.



Si le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle n'a diminué que de 3,6 points de pourcentage à 134,5, celui de leurs anticipations a chuté de 9,6 points à 65,2, bien en-dessous du seuil des 80 points généralement considéré comme annonciateur d'une récession.



Il s'agit de son plus bas niveau en 12 ans.



C'est principalement la confiance dans les perspectives d'emploi qui s'est effondrée, atteignant là encore un plancher de 12 ans, plus d'un tiers des participants ayant exprimé des difficultés à évaluer les conditions d'emploi et leurs perspectives d'activité futures, une réalité qui reflète l'incertitude croissante face à la situation économique actuelle.



Dans une étude réalisée la semaine dernière auprès de 400 investisseurs, Deutsche Bank indique que ces derniers évaluent aujourd'hui à 43% le risque d'une récession au cours des 12 prochains mois.



Chiffre plus positif, les ventes de logements individuels neufs ont augmenté de 1,8% aux Etats-Unis en février par rapport au mois précédent, pour s'établir à 676.000 en rythme annualisé, selon le Département du Commerce.



Le prix médian des maisons neuves vendues s'est établi quant à lui à 414.500 dollars et leur prix moyen, à 487.100 dollars.





