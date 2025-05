Wall Street: l'optimisme sur le commerce gagne en intensité information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 15:21









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait poursuivre jeudi son mouvement de hausse de la veille suite à l'annonce d'un accord commercial entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni, qui ravive l'espoir d'un apaisement des tensions globales et entretient l'appétit pour le risque.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,5% à 1,1%, laissant entrevoir un début de séance dans le vert.



Donald Trump a confirmé ce matin sur son réseau social Truth des informations de presse selon lesquelles les négociateurs américains et britanniques étaient parvenus à un accord décrit comme 'complet et exhaustif'.



Le texte, qui sera officiellement dévoilé dans le Bureau Ovale ce matin à 10h00, devrait être suivi par d'autres accords, a promis le président américain.



Ce discours positif sur le commerce s'ajoute aux développements favorables des derniers jours, à commencer par la perspective de la rencontre sino-américaine de haut niveau devant être organisée ce week-end en Suisse.



'Sachant que les accords commerciaux mettent des années à être négociés, il s'agira probablement d'un accord-cadre, mais il sera intéressant de voir si les droits de douane de 10% jusqu'ici imposés au Royaume-Uni resteront en place', indique Jim Reid, analyste marchés chez Deutsche Bank.



'Cela apportera aussi une indication intéressante en vue de négociations avec d'autres pays et un bon guide concernant la stratégie tarifaire à long terme des Etats-Unis', ajoute-t-il.



Les marchés d'actions américains avaient déjà fini la séance en hausse hier dans le sillage de la décision sans surprise de la Fed de maintenir ses taux inchangés.



Les investisseurs ont apprécié le ton ouvert adopté par son président, Jerome Powell, qui n'a pas exclu la possibilité de baisses de taux d'ici à la fin de l'année au vu du ralentissement de l'inflation.



Le Dow Jones a clôturé la journée sur des gains de 0,7%, le S&P 500 s'est adjugé 0,4% et le Nasdaq a progressé de 0,3%.



Au-delà de l'accord entre Washington et Londres, le regain d'intérêt des investisseurs pour les actifs à risque bénéficie aussi d'indicateurs économiques favorables.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont baissé de 13.000 pour atteindre 228.000 lors de la semaine au 3 mai, contre 241.000 la semaine précédente, confirmant la vigueur du marché du travail.



La productivité non-agricole a néanmoins reculé de 0,8% en rythme annualisé au premier trimestre, selon l'estimation préliminaire du Département du Travail, après une progression de 1,7% au dernier trimestre 2024.



Ce recul de la productivité traduit une baisse de 0,3% de la production pour un nombre d'heures travaillées accru de 0,6%.



Les stocks des grossistes paraîtront, eux, dans le courant de la matinée.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.