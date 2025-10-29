Wall Street: l'optimisme domine à l'approche de la Fed, Nvidia sur le toit du monde
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 17:27
A la mi-journée, le Dow Jones progresse de quasiment 0,5% à 47.925,8 points, le S&P 500 avance de 0,2% à 6901,6 points et le Nasdaq Composite s'adjuge 0,5% à 23.942,8 points.
L'appétit pour le risque continue de dominer les marchés d'actions à moins de deux heures des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui devrait annoncer en tout début d'après-midi une seconde baisse de ses taux en un peu plus d'un mois.
En dépit du niveau toujours élevé de l'inflation aux Etats-Unis, les investisseurs ont pris le parti de croire que la banque centrale américaine va poursuivre son cycle d'assouplissement monétaire afin d'éviter toute détérioration trop marquée de l'emploi et de la croissance.
Les craintes sur la Fed mises de côté, les opérateurs de marché peuvent se concentrer sur les perspectives de développement de l'IA, toujours très favorables à la tendance.
Nvidia est ainsi devenue mercredi la première entreprise à atteindre la barre symbolique des 5.000 milliards de dollars de capitalisation boursière, trois mois à peine après avoir dépassé le seuil des 4.000 milliards.
En hausse de plus de 2%, le titre du fabricant de processeurs a atteint dans la matinée de nouveaux plus hauts absolus dans un climat d'optimisme alors que son salon GTC - qui se tient depuis Washington - est venu alimenter l'engouement des investisseurs pour l'intelligence artificielle (IA).
Selon certains analystes, les indications fournies à l'occasion par Jensen Huang, le fondateur et directeur général de l'entreprise, laissent penser que le consensus de marché pourrait actuellement sous-évaluer d'au moins 50% les perspectives de résultats au titre de son exercice 2025/2026.
Grâce au dynamisme du concepteur de processeurs, le S&P 500, indice de référence des gérants de portefeuilles, s'inscrit en hausse de 24% sur les six derniers mois et ne se trouve plus qu'à moins de 100 points - soit une variation de 1,4% - du seuil des 7000 points.
L'attention va se tourner ce soir vers les publications de Microsoft, Alphabet et Meta, qui s'annoncent cruciales alors que les niveaux de valorisation des 'Sept Magnifiques' sont désormais jugés particulièrement tendus.
Sur le marché des changes, le dollar est peu changé face à l'euro, qui revient aux abords de 1,1660, les cambistes adoptant des positions plutôt défensives dans l'attente des annonces de politique monétaire de la Fed.
Le rendement des Treasuries à dix ans se tend quand à lui au-delà de 3,99%, confirmant la prudence des intervenants en amont des décisions de la Réserve fédérale.
Les cours du brut progressent légèrement suite à l'annonce d'un repli des stocks hebdomadaires de carburant la semaine dernière aux Etats-Unis. Le baril de brut léger américain (WTI) progresse de 1,3% non loin de 61 dollars le baril.
