Wall Street : l'inflation refroidit les ardeurs avant Nvidia

Les indices américains ont évolué sans direction claire mercredi, terminant la séance proches de l'équilibre, alors qu'une inflation légèrement supérieure aux attentes a fait remonter les rendements obligataires et le dollar, à quelques heures des résultats très attendus de Nvidia. A la clôture, le S&P 500 a reculé de 0,02% à 7 675,7 points et le Dow Jones de 0,21% à 53 463,9 points, tandis que le Nasdaq 100 a gagné 0,05% à 29 224,5 points.

Les données d'inflation ont constitué le principal catalyseur macroéconomique de la séance, avec un indice PCE sous-jacent, mesure privilégiée par la Réserve fédérale, en hausse de 0,2% sur un mois en juillet, contre 0,1% attendu, tandis que sa progression annuelle a atteint 3,7%, légèrement au-dessus du consensus de 3,6%. Les chiffres du deuxième trimestre ont également été révisés à la hausse, ce qui a entretenu les inquiétudes concernant la persistance des pressions inflationnistes et poussé les rendements obligataires ainsi que le dollar à la hausse, tout en renforçant légèrement les anticipations d'un relèvement des taux en septembre.

Du côté des valeurs individuelles, Abercrombie & Fitch ( 36%) s'est distingué malgré son absence du S&P 500, après la publication d'un bénéfice trimestriel de 4,17 dollars par action, largement supérieur au consensus, tandis que les ventes ont atteint un nouveau record autour de 1,3 MdUSD. Le distributeur a également relevé sa prévision annuelle de bénéfice par action à 13,10-13,60 dollars, contre 10,20-11,00 dollars auparavant, ce qui a contribué à soutenir fortement le titre.

A l'inverse, Intuit (-3%) a reculé malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, les investisseurs ayant surtout sanctionné des perspectives de chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 inférieures au consensus.

Les secteurs de l'industrie ( 1,3%) et de l'énergie ( 0,4%) ont figuré parmi les plus solides de la séance, ce dernier ayant notamment profité du retournement du pétrole, avec un WTI revenu autour de 83 dollars le baril après des informations faisant état d'un accord entre l'Iran et Oman sur un mécanisme de partage des revenus liés au trafic dans le détroit d'Ormuz. Les négociations restent toutefois complexes, Téhéran souhaitant interdire les navires militaires du détroit, tandis que les autorités iraniennes continuent d'accuser Washington d'empêcher une réouverture complète du passage.

Enfin, Meta ( 1%) a légèrement progressé après avoir conclu pour environ 17 MdsUSD d'accords avec plusieurs États américains concernant des accusations liées à la protection des mineurs et aux effets addictifs de ses plateformes. Cette résolution permet de réduire une partie du risque juridique entourant le groupe, tandis que Reddit (-4%) a reculé dans le sillage de cette actualité.

L'attention se tourne désormais vers les résultats de Nvidia attendus après la clôture, qui serviront de nouveau test pour la vigueur des dépenses liées à l'intelligence artificielle, avant le discours très attendu de Kevin Warsh vendredi à Jackson Hole, où les investisseurs chercheront davantage de visibilité sur la trajectoire des taux et la fonction de réaction de la Fed.