Wall Street: l'inflation rassure, les résultats bancaires un peu moins information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 15:18









(Zonebourse.com) - Wall Street devrait ouvrir en ordre dispersé mardi matin suite à la publication des chiffres de l'inflation ayant renforcé la perspective d'une prochaine baisse de taux, la tendance étant cependant freinée par les résultats quelque peu mitigés des banques.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones recule de 0,1%, mais celui sur le Nasdaq progresse de quasiment 0,7%, suggérant un début de séance sans véritable direction.



Le Département du Travail a fait état tôt ce matin d'un indice des prix à la consommation américain (CPI) en hausse de 2,7% en juin par rapport au même mois de 2024, un taux annuel légèrement au-dessus des attentes et en hausse de 0,3 point par rapport à mai.



Hors énergie (-0,8%) et produits alimentaires (+3%), deux catégories souvent volatiles, le taux d'inflation annuel sous-jacent est ressorti à 2,9% le mois dernier, un taux conforme au consensus des économistes.



Cette accélération ne semble cependant pas en mesure de remettre en question le calendrier d'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale, les marchés prévoyant toujours majoritairement une baisse des taux directeurs en septembre.



Après la publication du CPI, l'outil FedWatch du CME montre même que la probabilité d'une baisse des coûts d'emprunt de 25 points de base à la rentrée s'est légèrement renforcée, passant de 37,4% hier à 40,4% aujourd'hui.



Les chiffres de l'inflation pèsent sur le rendement des Treasuries à 10 ans et le dollar, qui repartent tous les deux à la baisse.



Les investisseurs ont dû par ailleurs encaisser une avalanche de résultats de banques en début de matinée, ayant donné une image plutôt contrastée du secteur.



Attendue en baisse de 0,5% à l'ouverture, JPMorgan Chase, la première banque américaine en termes d'actifs, a fait état d'un bénéfice net en baisse au deuxième trimestre et son PDG Jamie Dimon a mis en garde contre un certain nombre de risques 'significatifs' allant de l'incertitude sur les questions commerciales au creusement des déficits budgétaires en passant par le niveau élevé de certains actifs.



Citigroup progresse au contraire de près de 2% en cotations avant-Bourse dans le sillage de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, dus à la croissance de ses revenus dans ses cinq principaux métiers, marchés et gestion de fortune en tête.



Wells Fargo se replie de plus de 3% en transactions électroniques après avoir dévoilé un revenu d'intérêts net (NII) inférieur aux estimations.



Dans la sphère technologique, AMD devrait débuter la séance sur des gains de plus de 5% après que son PDG Jensen Huang a fait savoir que des demandes avaient été déposées afin de reprendre les ventes de son GPU Nvidia H20 en Chine.







