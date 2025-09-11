Wall Street: l'inflation persistante ne fait pas dérailler les marchés
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 15:16
Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices avancent en moyenne de 0,3%, annonçant un début de séance dans le vert.
Le Département du Travail a annoncé ce matin que l'indice des prix à la consommation (CPI) avait augmenté de 2,9% le mois dernier par rapport au même mois de 2024, soit une accélération de 0,2 point par rapport à la hausse de 2,7% enregistrée en juillet.
Hors énergie (+0,2%) et produits alimentaires (+3,2%), deux catégories souvent volatiles, le taux d'inflation annuel sous-jacent ressort lui à 3,1%, un taux identique à celui du mois précédent.
Ces chiffres, globalement en ligne avec les attentes, ne semblent pas avoir véritablement remis en question le rythme à venir de l'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale.
Après ces statistiques, les marchés tablent désormais avec une probabilité de 89% sur une réduction de 25 points de base des taux de la Fed à l'issue de la réunion des 16 et 17 septembre, à en croire le baromètre FedWatch de CME Group.
La probabilité d'une baisse de taux plus agressive de 50 points de base est maintenant estimée à 11%.
La persistance des tensions inflationnistes continuent en effet d'être relativisée à l'aune des derniers indicateurs du marché du travail, qui témoignent d'un indéniable ralentissement de l'activité.
Le Département du Travail a également annoncé ce matin avoir enregistré 263.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage la semaine du 1er septembre, un chiffre en hausse de 27.000 par rapport à la semaine précédente.
La moyenne mobile sur quatre semaines - plus représentative de la tendance de fond - est quant à elle ressortie à 240.500, en hausse de 9750 par rapport à la semaine précédente.
Sur le marché obligataire, déjà très entouré depuis quelques jours, le rendement des 'Treasuries' à 10 ans accentue son repli en direction de 4,02%, à un creux de cinq mois.
Le dollar perd lui aussi du terrain après ces indicateurs, ce qui permet à l'euro de rebondir au-delà du seuil de 1,17, vers 1,1740.
A lire aussi
-
La Bourse de New York avance jeudi, anticipant avec optimisme des baisses de taux de la Réserve fédérale (Fed) après la publication d'un indice d'inflation sans grande surprise, sur fond de dégradation du marché de l'emploi aux Etats-Unis. Vers 14H05 GMT, le Dow ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, les chiffres de l'inflation d'août n'ayant pas remis en cause les paris d'une baisse des taux de la part de la banque centrale américaine la semaine prochaine malgré une hausse plus forte que prévu des prix à la consommation ... Lire la suite
-
Immunité levée, perquisitions simultanées dans quatre villes dans deux pays: la justice allemande a accéléré jeudi l'enquête visant le député allemand d'extrême droite Maximilian Krah, soupçonné de corruption et de blanchiment d'argent en lien avec la Chine. Agé ... Lire la suite
-
New York commémore jeudi les attentats du 11-Septembre 2001, un anniversaire grave et habituellement consensuel marqué cette année par la fratricide campagne qui oppose plusieurs démocrates pour la mairie. A Ground Zero, là où se dressaient autrefois les tours ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer