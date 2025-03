Wall Street: l'incertitude est loin d'avoir disparu information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 15:12









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait encore ouvrir dans le rouge lundi matin, les investisseurs rechignant toujours à s'engager avant l'officialisation de nouveaux droits de douane susceptibles de venir fragiliser une économie américaine dont la santé suscite de plus en plus d'inquiétudes.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les indices new-yorkais reculent de 0,6% à 1,3%, annonçant un début de séance négatif pour la dernière séance du premier trimestre.



Le mouvement de baisse entamé à la mi-février pourrait bien prendre de l'ampleur au cours de jours à venir en raison des inquiétudes entourant l'impact des mesures protectionnistes devant être officialisées par Donald Trump.



Le président américain a prévu de dévoiler mercredi toute une série de nouveaux droits de douane dits 'réciproques', dans ce qu'il présente comme un 'Jour de Libération' pour les Etats-Unis.



Si ces annonces sont considérées par les observateurs comme un moyen de faire pression sur les principaux partenaires commerciaux du pays, les investisseurs redoutent qu'elles entraînent des mesure de rétorsion de la part du Canada, du Mexique de la Chine ou encore de l'Union européenne.



Ce week-end, le locataire de la Maison Blanche a affiché sa fermeté sur le sujet en déclarant au cours d'une interview à NBC qu'il 'se fichait complètement' de l'augmentation possible aux Etats-Unis du prix des voitures suite à sa décision d'imposer de droits de douane de 25% sur les véhicules importés.



Les inquiétudes ayant trait à la politique commerciale américaine avaient déjà largement pénalisé les marchés boursiers la semaine dernière.



En accusant un recul hebdomadaire de 1,5%, le S&P 500 a bouclé une cinquième semaine de repli sur six, revenant au passage sous sa moyenne mobile à 200 jours, un phénomène technique jugé de mauvaise augure;



Les analystes craignent que l'incertitude entourant la politique commerciale américaine risquent de mettre à mal une croissance économique qui tenait bien jusqu'ici.



'La seule chose dont on est sûrs avec les tarifs douaniers, c'est que tout le monde y perd', rappellent les équipes de Capital Economics.



Dans une note diffusée ce week-end, Goldman Sachs indique avoir une nouvelle fois revu à la baisse ses objectifs sur l'indice S&P 500, invoquant cette fois l'impact des nouveaux droits de douane et le ralentissement de la croissance.



Dans une note de stratégie, les analystes de la banque d'affaires américaine disent ne plus viser qu'un indice S&P à 5300 points dans trois mois, correspondant à un repli théorique de 3% par rapport à ses niveaux actuels.



A un horizon de 12 mois, la firme new-yorkaise dit voir l'indice de référence américain à 5900, soit un potentiel haussier de 6%.



La semaine s'annonce par ailleurs chargée sur le plan économique avec en point d'orgue les chiffres de l'emploi de mars, qui seront peut-être déterminants pour l'évolution de la politique monétaire de la Fed.



La statistique est particulièrement suivie par la Réserve fédérale et devrait l'aider à déterminer le moment où elle réduira de nouveau ses taux d'intérêt.



Dans cette perspective, des indicateurs solides pourraient être mal accueillis en renforçant la perspective de voir la banque centrale diminuer ses mesures de soutien.



La statistique de vendredi sera précédée mercredi par l'enquête ADP sur les créations d'emploi dans le secteur privé et jeudi par les inscriptions hebdomadaires au chômage.



Comme lors de chaque première semaine du mois, ce sont les statistiques les plus à même d'affecter le sentiment des marchés qui vont être publiées dans les jours qui viennent.



Parmi les autres indicateurs au menu de la semaine aux Etats-Unis figurent ainsi l'indice ISM manufacturier, prévu demain, ainsi que celui des services qui tombera jeudi.





