Wall Street: l'élan s'essouffle après les derniers records

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait marquer une pause vendredi, après avoir enchaîné les records ces derniers jours grâce à un regain d'optimisme sur l'évolution des taux et la conjoncture économique aux Etats-Unis.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais reculent d'environ 0,1%, laissant entrevoir une pause après la hausse de la veille.



La Réserve fédérale a comblé les attentes des investisseurs mercredi en optant pour un geste fort, à savoir une baisse de taux de 50 points de base, tout en se montrant rassurante quant à la santé de la première économie mondiale.



Ces décisions ont conforté le postulat d'un atterrissage en douceur de la croissance accompagné d'une réduction graduelle des taux d'intérêt, le scénario dont rêvent actuellement les marchés.



Conséquence, le Dow et le S&P 500 ont inscrit de nouveaux records jeudi et affichent à ce stade des gains hebdomadaires de l'ordre de 1,5% sur la semaine.



Le Nasdaq - revenu plus très loin de ses plus hauts historiques - s'adjuge quant à lui 1,8% depuis lundi matin, ce qui le place également en bonne position pour aligner une seconde semaine consécutive de progression.



Après ces plafonds, l'élan des derniers jours pourrait toutefois un peu s'essouffler en dépit des signaux rassurants envoyés par la Fed.



Les interrogations entourant le calendrier et l'ampleur des baisses de taux à venir pourraient en particulier inciter les investisseurs à la prudence et à quelques prises de bénéfices.



La séance pourrait se montrer particulièrement irrégulière en l'absence d'indicateurs économiques de premier plan en cette journée dite des 'quatre sorcières', où arrivent à échéance les options et contrats à terme sur actions et indices.



Sur le front du pétrole, les cours du brut se dirigent, comme les marchés d'actions, vers une seconde semaine de gains d'affilée, portés par le regain d'appétit qui soutient les actifs risqués.



Le baril de brut léger texan recule actuellement de 0,4% à 71,7 dollars.



Sur le marché des changes, le billet vert continue de céder du terrain, ce qui permet à l'euro d'encore se raffermir, autour du seuil de 1,1175.



Le rendements des Treasuries, qui se sont redressés cette semaine, tendent quant à eux à se stabiliser vendredi, celui des notes à 10 ans évoluant peu pour se maintenir à 3,73%.





