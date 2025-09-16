Wall Street: l'attente des décisions de la Fed limite la prise de risque
Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones recule de 0,1% mais celui sur le Nasdaq avance de 0,2%, laissant entrevoir un début de séance sans grande tendance.
Le Département du Commerce a annoncé ce matin que les ventes au détail avaient augmenté de 0,6% le mois dernier, au-dessus du consensus qui visait une progression de 0,5%, à la faveur des ventes de vêtements et d'équipements sportifs et des dépenses dans les restaurants et les bars.
De leur côté, les prix à l'importation sont ressortis en hausse de 0,3% en août par rapport au mois précédent, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une baisse de 0,1%.
La réaction des marchés aux indicateurs économiques du jour est cependant restée limitée et l'évolution de Wall Street devrait surtout être déterminée par les annonces que fera la Fed demain.
Si les investisseurs s'attendent à ce que l'institution abaisse ses taux pour la première fois depuis décembre 2024, ils espèrent surtout obtenir des précisions quant à sa stratégie pour les prochains mois.
Au vu des dernières statistiques plutôt inquiétantes relatives au marché du travail, marquées par des rapports sur l'emploi très inférieurs aux attentes pour juillet et août et des révisions à la baisse drastiques du nombre d'emplois créés, les intervenants se sont mis à croire en deux baisses de taux additionnelles d'ici à la fin de l'année, en octobre puis en décembre.
Ces espoirs ont été renforcés par le fait que, contrairement à ce que craignaient les membres du FOMC et en particulier son président Jerome Powell, la hausse des droits de douane ne se fait toujours pas ressentir au niveau de l'inflation.
'Sur les 50 dernières années, lorsqu'elle était confrontée à pareil ralentissement du marché du travail a toujours baissé rapidement ses taux directeurs, même dans un contexte d'inflation élevée', rappelle Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.
Ces statistiques publiées dans la matinée semblent favoriser une remontée des rendements obligataires, celui des titres à dix ans repassant au-dessus de 4,05% contre 4,03% avant leur publication, mais sont sans effet sur le dollar, qui touche de nouveaux plus bas de quatre ans face à l'euro, qui revient au-dessus de 1,18 face au billet vert.
