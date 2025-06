Wall Street: l'appétit pour le risque se confirme information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 15:16









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en hausse mardi matin, portée comme le reste des actifs à risque dans le monde par les développements favorables au Proche-Orient en attendant une allocution du président de la Réserve fédérale devant le Congrès américain.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,6% à 1%, laissant entrevoir un début de séance dans le vert.



Les investisseurs s'attendent à ce que Jerome Powell réaffirme dans la matinée sa volonté de poursuivre la pause de la Fed face à une inflation jugée encore trop élevée et à un marché du travail toujours solide.



Dans son discours, déjà publié en amont de son intervention à la Chambre des représentants, le patron de la Fed explique que l'institution est actuellement 'bien positionnée' pour attendre d'en savoir plus sur l'évolution de l'économie en attendant d'ajuster sa politique.



'Les relèvements des droits de douane prévus cette année sont de nature à pousser les prix à la hausse et de peser sur l'activité économique', fait-il remarquer.



Ses propos tranchent avec le sentiment général qu'une baisse de taux se rapproche, deux gouverneurs de la banque centrale - Michelle Bowman and Chris Waller - ayant plaidé tour à tour ces derniers jours en faveur d'un assouplissement monétaire dès la fin juillet.



L'audition du président de la Fed débute à 10h00 (heure de New York), au même moment que la publication de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board.



Celui-ci devrait montrer que le moral des ménages résiste pour l'instant plutôt bien à l'impact des nouveaux droits de douane décidés par l'administration Trump.



Les signes d'apaisement dans le conflit israélo-iranien, qui avaient déjà fait remonter les places américaines hier soir, devraient par ailleurs entretenir l'appétit pour le risque.



Dans une note de recherche, Olivier Raingeard, le directeur des investissements chez Neuflize OBC, fait remarquer que la baisse moyenne de l'indice S&P 500 atteint 5,7% en cas d'évènements politiques et géopolitiques.



D'après Neuflize OBC, la durée de la baisse est de moins de 20 jours, tandis que la durée du rebond de l'ordre de 80 jours, avec des gains moyens qui s'établissent à respectivement 6,8%, 8,7% et 12,1% à un mois, trois mois et six mois après le point bas constaté consécutivement à l'évènement.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans remonte au-delà de 4,35% en attendant l'intervention de Jerome Powell devant les parlementaires.



Les cours du pétrole s'inscrivent en forte baisse en réaction à la détente qui s'opère sur le front géopolitique.



Sur le NYMEX, le contrat août sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) n'est pas épargné et chute de 4% à moins de 65,8 dollars le baril, alors qu'il évoluait encore au-dessus des 75 dollars jeudi.





