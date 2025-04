Wall Street: l'affaire Nvidia devrait plomber les techs information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 15:21









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse mercredi matin, la décision du gouvernement américain de contrôler les exportations de Nvidia vers la Chine aggravant les craintes d'une escalade du conflit commercial entre Washington et Pékin tout en pesant sur le secteur technologique.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse d'environ 0,1% pour le Dow Jones et de 1,2% pour le Nasdaq.



La décision par l'administration américaine de restreindre les livraisons d'accélérateurs d'IA de Nvidia en direction de la Chine via l'instauration d'une licence spéciale risque d'accentuer les tensions sino-américaines et de pénaliser la tendance.



Le groupe californien, qui explique que le gouvernement redoute que ces processeurs alimentent la conception d'un supercalculateur en Chine, estime que ce facteur devrait plomber ses comptes à hauteur de 5,5 milliards de dollars au premier trimestre.



'L'impact financier peut sembler relativement faible, mais les conséquences stratégiques sont plus préoccupantes car Nvidia doit maintenant faire face à un blocage massif en Chine en plein milieu de la bataille tarifaire acharnée que se livrent les Etats-Unis et la Chine', réagit Dan Ives, analyste chez Wedbush.



D'après le spécialiste, Nvidia représente une carte maîtresse pour la Maison Blanche, qui veut s'assurer que ses puces ne permettent pas de soutenir la révolution chinoise de l'IA alors que l'émergence de DeepSeek avait fait souffler un vent de panique à Wall Street en janvier.



L'action Nvidia chutait de presque 7% en cotations avant-Bourse dans le sillage de ces annonces.



La décision des Etats-Unis, qui pourrait être interprétée comme une nouvelle attaque à l'encontre de la Chine après les droits de douane astronomiques imposés par Donald Trump, éclipse les bons chiffres des ventes au détail, qui ont rebondi de 1,4% au mois de mars.



Les investisseurs attendent dans le courant de la matinée plusieurs autres statistiques américaines dont les stocks des entreprises et la production industrielle.



Jerome Powell, le président de la Fed, reviendra par ailleurs sur les perspectives économiques du pays lors d'un discours prononcé à l'Economic Club de Chicago.



Face aux inquiétudes pour les relations commerciales sino-américaines, les rendements obligataires de référence s'inscrivent en hausse celui des Treasuries à dix ans remonte ainsi au-dessus de 4,34%.





