Wall Street Journal - 9 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Un consortium composé de la société américaine de capital-investissement Advent International, du groupe logistique FedEx FDX.N et des sociétés d'investissement A&R et PPF a accepté d'acheter le fournisseur polonais de services de livraison de colis InPost INPST.AS pour 9,22 milliards de dollars.

- Le fabricant chinois de médicaments Innovent Biologics

1801.HK a conclu un partenariat avec Eli Lilly LLY.N pour développer de nouveaux traitements qui pourraient générer jusqu'à 8,5 milliards de dollars en paiements d'étape.

- Le géant de l'épicerie Kroger KR.N prévoit d'engager Greg Foran , un ancien cadre du grand rival Walmart

WMT.O , comme son prochain directeur général.

- La banque britannique NatWest NWG.L s'apprête à acheter le gestionnaire de patrimoine Evelyn Partners pour 2,7 milliards de livres (3,67 milliards de dollars) afin d'augmenter ses offres d'épargne et d'investissement.

- Un tribunal de Hong Kong a condamné à 20 ans de prison l'ancien magnat Jimmy Lai , un critique virulent du Parti communiste chinois âgé de 78 ans.

(1 $ = 0,7355 livres)