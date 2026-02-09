 Aller au contenu principal
Wall Street Journal - 9 février
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 08:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Un consortium composé de la société américaine de capital-investissement Advent International, du groupe logistique FedEx FDX.N et des sociétés d'investissement A&R et PPF a accepté d'acheter le fournisseur polonais de services de livraison de colis InPost INPST.AS pour 9,22 milliards de dollars.

- Le fabricant chinois de médicaments Innovent Biologics

1801.HK a conclu un partenariat avec Eli Lilly LLY.N pour développer de nouveaux traitements qui pourraient générer jusqu'à 8,5 milliards de dollars en paiements d'étape.

- Le géant de l'épicerie Kroger KR.N prévoit d'engager Greg Foran , un ancien cadre du grand rival Walmart

WMT.O , comme son prochain directeur général.

- La banque britannique NatWest NWG.L s'apprête à acheter le gestionnaire de patrimoine Evelyn Partners pour 2,7 milliards de livres (3,67 milliards de dollars) afin d'augmenter ses offres d'épargne et d'investissement.

- Un tribunal de Hong Kong a condamné à 20 ans de prison l'ancien magnat Jimmy Lai , un critique virulent du Parti communiste chinois âgé de 78 ans.

(1 $ = 0,7355 livres)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 057,910 USD NYSE +3,80%
FEDEX
369,160 USD NYSE +1,44%
INNOVENT BIO
9,050 EUR Tradegate +5,85%
INNOVENT BIO
10,2200 USD OTCBB +0,39%
INPOST
15,1100 EUR Euronext Amsterdam +13,61%
KROGER
67,500 USD NYSE +1,24%
NATWEST GRP
633,800 GBX LSE -3,88%
NATWEST GRP
4,957 GBX LSE -95,90%
WALMART
131,1800 USD NASDAQ +3,34%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved.

