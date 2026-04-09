Wall Street Journal - 9 avril

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Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Disney DIS.N prévoit de supprimer jusqu'à 1 000 postes dans les semaines à venir, dont un grand nombre dans le département marketing de la société.

- Une cour d'appel fédérale a rejeté mercredi la demande d'Anthropic visant à faire annuler la décision du ministère de la Défense la déclarant comme un risque pour la chaîne d'approvisionnement .

- L'administration Trump envisage un plan pour punir certains membres de l'alliance de l'Otan qui, selon lui, n'ont pas aidé les États-Unis et Israël pendant la guerre d'Iran.

- Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que le Congrès devait adopter un projet de loi visant à créer des règles fédérales pour les actifs numériques , réitérant la pression en faveur de règles qui, selon lui, garantiront que le développement et l'investissement dans les crypto-monnaies restent ancrés aux États-Unis.

- Delta Air Lines DAL.N a annulé mercredi toute croissance de capacité prévue pour le trimestre en cours et a prévu un bénéfice inférieur aux attentes de Wall Street, avertissant que la flambée des prix du kérosène provoquée par la guerre en Iran ajouterait plus de 2 milliards de dollars à ses coûts au cours du trimestre de juin.

- Meta META.O a annoncé un nouveau grand modèle de langage mercredi, son premier nouveau modèle majeur d'intelligence artificielle depuis plus d'un an.