Wall Street Journal - 8 décembre

- IBM IBM.N est en pourparlers avancés pour acquérir la société d'infrastructure de données Confluent CFLT.O pour environ 11 milliards de dollars, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, dans le but de renforcer la capacité de Big Blue à capter la demande croissante de services en nuage.

- Le président américain Donald Trump a exprimé son inquiétude concernant l'accord de 72 milliards de dollars de Netflix NFLX.O pour l'acquisition de Warner Bros WBD.O .

- Brookfield Asset Management BAM.N et GIC vont acquérir National Storage REIT NSR.AX pour près de 4,5 milliards de dollars.

- L'administration Trump a déclaré qu'elle renoncera à une amende de 11 millions de dollars imposée à Southwest Airlines LUV.N dans le cadre d'un règlement de 140 millions de dollars concernant l'effondrement du transporteur en décembre 2022 au cours d'une période de forte affluence pour les voyages pendant les fêtes.