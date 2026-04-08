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Wall Street Journal - 8 avril
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 07:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Le gouvernement américain a jusqu'à présent rejeté les demandes de Ford F.N et d'autres constructeurs automobiles américains qui souhaitaient être exemptés des droits de douane sur l'aluminium après que des incendies dans une usine Novelis ont créé des goulets d'étranglement dans l'approvisionnement du constructeur automobile.

- Le milliardaire Elon Musk a modifié son procès contre OpenAI pour demander que les dommages et intérêts qu'il pourrait obtenir soient attribués à la branche caritative de l'entreprise plutôt qu'à lui-même.

- Après un refroidissement progressif pendant la majeure partie de l'année dernière, le marché du travail pourrait montrer des signes de stabilisation , a déclaré le gouverneur de la Réserve fédérale Philip Jefferson.

- Le département d'État américain négocie avec des pays d'Afrique et d'Asie pour relocaliser plus de 1 100 Afghans bloqués au Qatar après les restrictions de voyage imposées par les États-Unis.

- GoPro GPRO.O prévoit de supprimer 23% de ses effectifs , alors que l'entreprise s'efforce de redevenir rentable.

- Le conglomérat de Hong Kong CK Hutchison 0001.HK a entamé une procédure d'arbitrage contre A.P. Moeller-Maersk MAERSKb.CO après que le Panama a saisi ses actifs portuaires dans le pays.

Valeurs associées

AP MOELLER-MAERS-B-
15 835,000 DKK LSE Intl -0,52%
Aluminium alloy
2 900,00 USD LME 0,00%
CK HUTCHISON HLD
6,784 EUR Tradegate 0,00%
FORD MOTOR
11,535 USD NYSE -0,52%
GOPRO RG-A
0,7404 USD NASDAQ -5,21%
MICROSOFT
372,2900 USD NASDAQ -0,16%
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