Wall Street Journal - 8 avril

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Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Le gouvernement américain a jusqu'à présent rejeté les demandes de Ford F.N et d'autres constructeurs automobiles américains qui souhaitaient être exemptés des droits de douane sur l'aluminium après que des incendies dans une usine Novelis ont créé des goulets d'étranglement dans l'approvisionnement du constructeur automobile.

- Le milliardaire Elon Musk a modifié son procès contre OpenAI pour demander que les dommages et intérêts qu'il pourrait obtenir soient attribués à la branche caritative de l'entreprise plutôt qu'à lui-même.

- Après un refroidissement progressif pendant la majeure partie de l'année dernière, le marché du travail pourrait montrer des signes de stabilisation , a déclaré le gouverneur de la Réserve fédérale Philip Jefferson.

- Le département d'État américain négocie avec des pays d'Afrique et d'Asie pour relocaliser plus de 1 100 Afghans bloqués au Qatar après les restrictions de voyage imposées par les États-Unis.

- GoPro GPRO.O prévoit de supprimer 23% de ses effectifs , alors que l'entreprise s'efforce de redevenir rentable.

- Le conglomérat de Hong Kong CK Hutchison 0001.HK a entamé une procédure d'arbitrage contre A.P. Moeller-Maersk MAERSKb.CO après que le Panama a saisi ses actifs portuaires dans le pays.