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Wall Street Journal - 7 avril
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 07:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Anthropic prévoit d'investir 200 millions de dollars dans une nouvelle entreprise avec de grandes sociétés de capital-investissement qui vise à vendre des outils d'intelligence artificielle aux entreprises de leur portefeuille, poursuivant ainsi sa quête de clients commerciaux.

- Broadcom AVGO.O développera et fournira des puces d'intelligence artificielle personnalisées pour Google

GOOGL.O et des capacités de calcul supplémentaires à Anthropic dans le cadre d'une extension de la collaboration stratégique entre les trois entreprises.

- Amazon AMZN.O et le service postal américain ont conclu un nouvel accord sur le traitement des colis , réduisant le volume de colis d'Amazon de 20 %.

- L'administration Trump augmentera les paiements aux assureurs Medicare de 2,48 % l'année prochaine, une augmentation spectaculaire après qu'une proposition préliminaire de maintien des paiements ait suscité de vives critiques de la part du secteur et torpillé les actions des plus grandes entreprises.

Valeurs associées

ALPHABET-A
299,9900 USD NASDAQ +1,43%
AMAZON.COM
212,7900 USD NASDAQ +1,44%
BROADCOM
314,4300 USD NASDAQ -0,04%
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