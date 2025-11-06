Wall Street Journal - 6 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- L'Administration fédérale de l'aviation ordonne une réduction de 10 % du trafic aérien dans 40 grands aéroports en raison de la fermeture du gouvernement américain.

- Intermediate Capital Group, société cotée au Royaume-Uni, est en pourparlers avancés pour vendre la PSB Academy de Singapour à Sun Venture pour près de 382,5 millions de dollars.

- Cathay Pacific 0293.HK va racheter la participation de 9,57% de Qatar Airways pour 6,97 milliards de dollars de Hong Kong (896,5 millions de dollars).

- Pfizer PFE.N s'apprête à adoucir à nouveau son offre pour Metsera MTSR.O , la startup de médicaments pour la perte de poids au centre d'une guerre d'enchères qui implique également Novo Nordisk NOVOb.CO .

- Les actions de Snap SNAP.N ont augmenté de 25 % après l'annonce d'un accord visant à intégrer l'IA de Perplexity dans l'interface Chat de Snapchat d'ici le début de l'année 2026.

- Le directeur général de CoreWeave CRWV.O , Michael Intrator, a rejeté les inquiétudes concernant une bulle de l'infrastructure de l'IA, citant le potentiel d'accélération économique.