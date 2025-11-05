Wall Street Journal - 5 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Un avion d'UPS UPS.N s'est écrasé à Louisville , Kentucky, faisant au moins quatre morts et 11 blessés, le bilan des victimes étant susceptible de s'alourdir.

- La société malaisienne Sunway Healthcare SWAY.KL commencera bientôt à s'entretenir avec des investisseurs en vue d'un premier appel public à l'épargne qui pourrait rapporter jusqu'à 1 milliard de dollars.

- Le gestionnaire d'investissement australien Perpetual est en pourparlers exclusifs avec Bain Capital pour la vente potentielle de son activité de gestion de patrimoine, d'une valeur de 14 milliards de dollars.

- Le président américain Donald Trump a renommé Jared Isaacman à la tête de la Nasa, revenant ainsi sur sa décision de lui retirer son soutien cinq mois auparavant.

- L'administration Trump négocie des accords avec Eli Lilly LLY.N et Novo Nordisk NOVOb.CO pour offrir des médicaments amaigrissants à prix réduits via TrumpRx.

- ChrysCapital, l'une des plus anciennes sociétés indiennes de capital-investissement, a levé 2,2 milliards de dollars pour son dernier fonds.