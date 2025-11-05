France-Nuñez se rend à Oléron, où des passants ont été renversés par un automobiliste

Le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a annoncé mercredi qu'il se rendait sur l'île d'Oléron, où une dizaine de piétons et de cyclistes ont été renversés en début de matinée par un automobiliste.

"Deux victimes sont en urgence absolue et 3 autres personnes blessées. Le mis en cause a été interpellé par les gendarmes. Une enquête est ouverte", a déclaré le ministre sur X.

Le maire de Saint-Pierre d'Oléron, Christophe Sueur, a déclaré à la presse que le suspect, Jacques G., était "connu pour ses dérapages sur fond d'alcool et de drogues".

Selon le procureur de la République de La Rochelle, Arnaud Laraize, cité par plusieurs médias, il a crié "Allah Akbar" devant les gendarmes au moment de son arrestation. Le Parquet national antiterroriste (Pnat) ne s'est pas saisi de l'affaire pour le moment, a-t-il ajouté.

(Rédigé par Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)