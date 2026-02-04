 Aller au contenu principal
Wall Street Journal - 4 février
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 07:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Les craintes des investisseurs de voir les nouveaux développements en matière d'intelligence artificielle supplanter les logiciels se sont répercutées sur le marché boursier, entraînant à la baisse les actions des entreprises qui développent, concèdent des licences et même investissent dans des codes et des systèmes.

- Un consortium de KKR KKR.N et Singapore Telecommunications

STEL.SI paiera 6,6 milliards de dollars singapouriens (5,2 milliards de dollars) en espèces pour prendre le contrôle total de ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC), ont déclaré les entreprises, dans une course de plus en plus intense pour la capacité d'IA.

- Le Canada estime que les autorités chercheront à récupérer "des centaines de millions de dollars" auprès de Stellantis STLAM.MI et de General Motors GM.N après que les entreprises ont réduit leur production dans le pays, a déclaré la ministre de l'Industrie, Mélanie Joly.

- Le codirecteur général de Netflix NFLX.O , Ted Sarandos, a défendu le projet d'acquisition de Warner Bros. WBD.O et de HBO Max par la société de streaming pour 72 milliards de dollars, lors d'une audition au Sénat qui a parfois pris une tournure litigieuse.

- L'appel lancé par le président américain Donald Trump aux républicains pour qu'ils "nationalisent" les élections a été repoussé par les législateurs, y compris par quelques républicains, alors que les démocrates ont exprimé de nouvelles inquiétudes quant à son intention d'interférer avec les élections de mi-mandat de novembre qui détermineront le contrôle du Congrès.

- New York et le New Jersey ont intenté un procès à l'administration Trump pour obtenir une ordonnance d'urgence afin de forcer le rétablissement du financement de l'énorme tunnel du fleuve Hudson, d'une valeur de 16 milliards de dollars, avant l'arrêt de la construction prévu vendredi.

Valeurs associées

GENERAL MOTORS
85,695 USD NYSE +1,70%
KKR & CO
103,230 USD NYSE -9,81%
NETFLIX
79,9797 USD NASDAQ -3,36%
SINGTEL
3,321 EUR Tradegate 0,00%
STELLANTIS
8,372 EUR MIL -0,40%
WARNER BROS RG-A
27,1800 USD NASDAQ -1,24%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

