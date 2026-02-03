Wall Street Journal - 3 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Elon Musk a déclaré que SpaceX avait acquis xAI, un accord qui combine sa puissante entreprise de fusées et de satellites avec sa startup d'intelligence artificielle qui fait face à une forte concurrence.

- L'administration Trump développe un stock de minéraux critiques d'une valeur d'environ 12 milliards de dollars afin d'aider les fabricants américains à faire face aux futures pénuries d'approvisionnement et à surmonter la dépendance future à l'égard de la Chine pour les terres rares et les métaux.

- Lundi, un juge fédéral a empêché l'administration Trump de révoquer les protections juridiques accordées à plus de 350 000 Haïtiens, empêchant ainsi leur déportation potentielle vers un pays ravagé par la violence des gangs.

- Les hauts responsables du ministère de la Justice ont réduit le rôle d'Ed Martin, qui avait été chargé de poursuivre les affaires intéressant le président Trump et ses alliés.