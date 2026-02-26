Wall Street Journal - 26 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Le Washington Post a perdu plus de 100 millions de dollars l'année dernière, les difficultés financières ayant contribué à la décision de réduire le personnel de 30 % au début du mois.

- L'entreprise australienne BlueScope Steel BSL.AX a déclaré que la proposition révisée de 15 milliards de dollars australiens (10,69 milliards de dollars) du consortium SGH

SGH.AX et Steel Dynamics STLD.O , basé aux États-Unis, ne répondait pas de manière adéquate à ses préoccupations en matière d'évaluation, ajoutant qu'il existait des moyens d'augmenter la valeur pour les actionnaires.

- La startup de conduite autonome Wayve a déclaré avoir levé 1,2 milliard de dollars auprès d'investisseurs tels que Mercedes-Benz MBGn.DE , Stellantis STLAM.MI , Nissan 7201.T et Uber UBER.N , alors qu'elle intensifie les déploiements de robotaxis et travaille avec les constructeurs automobiles mondiaux sur la technologie d'aide à la conduite.

L'ancien président de l'université de Harvard, Larry Summers, démissionne de ses fonctions d'enseignant et de dirigeant à l'université à la fin de l'année universitaire.

- L'administration Trump retient plus d'un quart de million de dollars de financement Medicaid du Minnesota, estimant que l'État a permis le vol de fonds fédéraux destinés aux programmes de protection sociale dans l'État.