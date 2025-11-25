 Aller au contenu principal
Wall Street Journal - 25 novembre
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 07:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Amazon AMZN.O a déclaré qu'il investirait jusqu'à 50 milliards de dollars pour développer les capacités d'IA et de supercalculateurs pour les clients du gouvernement américain d'Amazon Web Services, dans l'un des plus grands engagements d'infrastructure en nuage ciblant le secteur public. - Six Flags Entertainment FUN.N a nommé John Reilly comme nouveau président et directeur général, à compter du 8 décembre. - Le diffuseur américain Sinclair SBGI.O a proposé de racheter E.W. Scripps SSP.O dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions qui valorise son plus petit rival à 538 millions de dollars, alors que les coupures de cordon et la concurrence des services de streaming entraînent une consolidation de l'industrie des médias. - Performance Food Group Company PFGC.N et US Foods USFD.N ne poursuivront plus de fusion potentielle, optant pour des stratégies indépendantes, ont déclaré les entreprises.

- Le ministère américain de la justice a conclu un accord avec RealPage, accusé d'avoir aidé des propriétaires à fixer les loyers en partageant des informations sur les prix par l'intermédiaire de son logiciel.

- La Nasa a réduit le nombre de missions d'astronautes dans le cadre du contrat Starliner de Boeing

BA.N de six à quatre, la prochaine mission, connue sous le nom de Starliner-1, étant prévue pour avril 2026.

