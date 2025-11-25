Kingfisher relève ses perspectives de bénéfice annuel

Le logo Castorama est visible à l'extérieur d'un magasin de bricolage, exploité par Kingfisher à Ezanville, près de Paris.

LONDRES (Reuters) -Le distributeur européen de produits de bricolage Kingfisher a relevé mardi ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de l'année, après une augmentation de 0,9% de ses ventes sous-jacentes au troisième trimestre au Royaume-Uni et en Irlande, malgré une baisse de la demande en France et en Pologne.

Le groupe coté au FTSE-100, qui possède B&Q et Screwfix au Royaume-Uni ainsi que Castorama et Brico Depot en France et sur d'autres marchés, a déclaré s'attendre désormais à un bénéfice ajusté avant impôts pour son exercice à fin janvier 2026 de l'ordre de 540 millions de livres à 570 millions de livres (614,54-648,68 millions d'euros), contre une prévision précédente qui se situait dans le haut de la fourchette de 480 à 540 millions de livres.

Le groupe a fait état de ventes comparables au Royaume-Uni et en Irlande en hausse de 3,0% au troisième trimestre clos le 31 octobre.

Toutefois, la demande des consommateurs a été plus modérée en France et en Pologne, où les ventes comparables ont reculé de 2,5% et de 1,3% respectivement.

(Rédigé par James Davey ; version française Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)