Wall Street Journal - 24 mars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- OpenAI a embauché Dave Dugan, ancien haut responsable de la publicité chez Meta Platforms META.O , pour diriger les ventes de publicité, alors que la startup d'IA s'efforce de renforcer ses liens avec les principaux annonceurs.

- Leonid Radvinsky, le milliardaire secret propriétaire d'OnlyFans qui a remodelé l'industrie pornographique avec un modèle d'abonnement, est décédé à 43 ans des suites d'un cancer.

- Gilead Sciences GILD.O prévoit d'acquérir Ouro Medicines, un développeur de thérapies contre les maladies auto-immunes, pour un montant maximum d'environ 2,18 milliards de dollars et de développer les actifs issus de l'opération dans le cadre d'une collaboration avec Galapagos.

- Tesla TSLA.O a enregistré sa première hausse des ventes mensuelles en Europe depuis plus d'un an, un coup de pouce pour le fabricant de véhicules électriques d'Elon Musk, alors qu'il fait face à une concurrence intense du géant automobile chinois BYD 002594.SZ pour conquérir des clients dans la région.

- Tripadvisor TRIP.O a ajouté deux nouveaux administrateurs à son conseil d'administration dans le cadre d'un accord de coopération avec l'investisseur activiste Starboard Value.

- Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett prévoit d'acquérir une participation de 2,5 % dans le géant japonais de l'assurance Tokio Marine Holdings 8766.T pour 1,8 milliard de dollars dans le cadre d'un partenariat stratégique nouvellement formé.