 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street Journal - 24 mars
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 07:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- OpenAI a embauché Dave Dugan, ancien haut responsable de la publicité chez Meta Platforms META.O , pour diriger les ventes de publicité, alors que la startup d'IA s'efforce de renforcer ses liens avec les principaux annonceurs.

- Leonid Radvinsky, le milliardaire secret propriétaire d'OnlyFans qui a remodelé l'industrie pornographique avec un modèle d'abonnement, est décédé à 43 ans des suites d'un cancer.

- Gilead Sciences GILD.O prévoit d'acquérir Ouro Medicines, un développeur de thérapies contre les maladies auto-immunes, pour un montant maximum d'environ 2,18 milliards de dollars et de développer les actifs issus de l'opération dans le cadre d'une collaboration avec Galapagos.

- Tesla TSLA.O a enregistré sa première hausse des ventes mensuelles en Europe depuis plus d'un an, un coup de pouce pour le fabricant de véhicules électriques d'Elon Musk, alors qu'il fait face à une concurrence intense du géant automobile chinois BYD 002594.SZ pour conquérir des clients dans la région.

- Tripadvisor TRIP.O a ajouté deux nouveaux administrateurs à son conseil d'administration dans le cadre d'un accord de coopération avec l'investisseur activiste Starboard Value.

- Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett prévoit d'acquérir une participation de 2,5 % dans le géant japonais de l'assurance Tokio Marine Holdings 8766.T pour 1,8 milliard de dollars dans le cadre d'un partenariat stratégique nouvellement formé.

Fusions / Acquisitions
Véhicules électriques

Valeurs associées

BERKSHIRE HATH RG-A
723 382,830 USD NYSE -0,29%
GILEAD SCIENCES
137,3400 USD NASDAQ -2,67%
META PLATFORMS
604,0600 USD NASDAQ -0,44%
MICROSOFT
383,0000 USD NASDAQ -1,55%
TESLA
380,8500 USD NASDAQ +0,14%
TRIPADVISOR
10,0400 USD NASDAQ +7,38%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un A400M de la Luftwaffe, produit par Airbus. (crédit photo : Airbus / P.PIGEYRE/MASTERFILMS )
    Les changements de recommandations : TP, Airbus, Renault
    information fournie par Reuters 24.03.2026 08:03 

    * TP TEPRF.PA - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "sur-pondération" et son objectif de cours à 53 euros contre 112 euros. * AIRBUS AIR.PA - Berenberg abaisse son objectif de cours à 190 euros contre 210 euros. * RENAULT RENA.PA ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 24.03.2026 07:53 

    (Actualisé avec Abivax, Bayer, BP, Kingfisher et secteur automobile) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les ... Lire la suite

  • GECINA : Baissier mais survendu
    GECINA : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 24.03.2026 07:35 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • Des photos de personnes disparues pendant la dictature argentine (1976-1983) sont exposées dans l'ancien centre clandestin de détention de l'Ecole de mécanique de la Marine (ESMA) à Buenos Aires, le 18 mars 2026 ( AFP / Luis ROBAYO )
    Dictature argentine, 50 ans après: la mémoire reste un combat
    information fournie par AFP 24.03.2026 07:32 

    "Plus jamais ça!": Comme chaque 24 mars, des dizaines de milliers d'Argentins défileront mardi pour commémorer le coup d'Etat qui instaura la dictature de 1976-1983. Une multitude aux accents de consensus démocratique, qui ne masque pas les luttes en jeu pour la ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank