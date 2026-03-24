La guerre en Iran viole le droit international - président allemand

Le président allemand Steinmeier prononce un discours à Berlin

La guerre lancée fin février contre l'Iran par ‌les Etats-Unis et Israël est une erreur désastreuse qui viole le droit international, a déclaré mardi le président allemand ​Frank-Walter Steinmeier, dans une critique cinglante de la politique étrangère du président américain Donald Trump.

De manière générale, il ajouté que le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier 2025 a marqué, dans les relations étrangères ​de l'Allemagne, une rupture aussi profonde que l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

Frank-Walter Steinmeier, dont le rôle essentiellement protocolaire lui permet de ​s'exprimer plus librement que d'autres responsables politiques du pays, adopte ⁠ainsi une positions bien plus tranchée que le chancelier Friedrich Merz, qui a éludé les questions relatives ‌à la légalité de la guerre.

"Notre politique étrangère ne gagne pas en crédibilité simplement parce que nous ne qualifions pas une violation du droit international de violation du droit international", a-il ​dit lors d'un discours prononcé au ministère ‌des Affaires étrangères.

"Nous devons aborder cette question en ce qui concerne la guerre ⁠en Iran. Car, à mon avis, cette guerre est contraire au droit international", a poursuivi celui qui a occupé par le passé le poste de ministre des Affaires étrangères allemand.

Frank-Walter Steinmeier a ajouté qu'il n'avait guère de doutes que ⁠la justification avancée pour ‌attaquer l'Iran, à savoir l'affirmation d'une attaques imminente contre des cibles américaines, ne tiendra pas ⁠la route.

DAVANTAGE D'INDÉPENDANCE

"Tout comme je pense qu'il n'y aura pas de retour en arrière dans les relations avec la ‌Russie d'avant le 24 février 2022, je pense également qu'il n'y aura pas de retour en ⁠arrière dans les relations transatlantiques d'avant le 20 janvier 2025", a déclaré Frank-Walter Steinmeier.

L'Allemagne ⁠doit mettre profit les leçons ‌tirées de ses efforts pour se libérer de ses "dépendances excessives" vis-à-vis de la Russie et les appliquer aux États-Unis, ​notamment dans les domaines de la défense et de la ‌technologie, qui sont synonymes de puissance, a-t-il poursuivi.

L'Allemagne a mis l'accent sur la création d'alternatives aux technologies dominées par les États-Unis, dans un ​contexte d'inquiétudes grandissantes au sujet de l'accès aux données permises par ces technologies.

"Nous savons que cette avance technologique signifie non seulement une puissance en politique étrangère, mais aussi un pouvoir d'influencer notre politique intérieure à travers ⁠les plateformes numériques et les réseaux sociaux", a déclaré Frank-Walter Steinmeier.

Le différend entre le Pentagone et Anthropic concernant les garde-fous de sécurité liés à l'intelligence artificielle de cette dernière pourrait constituer un signal d'alarme, voire une opportunité pour l'Europe, a-t-il ajouté.

"L'Europe, en tant que pôle technologique, dispose de talents, de marchés, d'opportunités et, surtout, de normes éthiques. Nous devrions nous appuyer sur ces atouts", a poursuivi le président allemand.

(Reportage Andreas Rinke et Miranda Murray, version française Elena ​Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)