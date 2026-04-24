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Wall Street Journal - 24 avril
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 07:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Pershing Square Inc. PSUS.N de l'investisseur Bill Ackman prévoit d'offrir jusqu'à 33,12 millions d'actions dans le cadre de son introduction en bourse, à un prix prévu de 50 dollars par action. - Nike NKE.N réduira ses effectifs de quelque 1 400 travailleurs, soit environ 2 %, dans le cadre du plan de l'entreprise visant à simplifier la complexité de ses opérations mondiales. - Le président américain Donald Trump a déclaré que le gouvernement américain pourrait reprendre Spirit Airlines, une compagnie aérienne à bas prix en difficulté, afin de sauver les emplois et la compagnie aérienne. - Les autorités fédérales américaines ont accusé un soldat de l'armée américaine qui a participé à l'opération visant à capturer Nicolás Maduro d'avoir utilisé des informations classifiées pour récolter plus de 400 000 dollars en pariant sur l'éviction de l'ancien dirigeant vénézuélien.

- Selon un rapport d'enquête préliminaire sur la sécurité, un secouriste à bord du camion de pompiers impliqué dans un accident mortel à l'aéroport LaGuardia le mois dernier a entendu les appels d'un contrôleur aérien lui demandant d'arrêter de traverser une piste en service, mais il ne savait pas que la transmission était destinée à son camion.

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