Wall Street Journal - 23 février

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- L'investisseur Ed Garden a pris une participation dans le fournisseur de produits de construction Fortune Brands Innovations FBIN.N et cherche à remplacer son nouveau directeur général.

- Plus de 8 000 vols prévus dimanche et lundi ont été annulés à l'échelle nationale , principalement sur des itinéraires à destination ou en provenance de Boston et de la région de New York, en raison d'une tempête hivernale qui s'abat sur le nord-est et le centre du littoral atlantique.

- L'un des barons de la drogue les plus célèbres du Mexique, Nemesio Oseguera, ou "El Mencho", a été tué lors d'un raid militaire dimanche, ce qui a conduit des compagnies aériennes telles qu'Air Canada AC.TO et United Airlines

UAL.O à interrompre leurs vols à destination de Puerto Vallarta, au Mexique.

- Dassault Systèmes DAST.PA a déclaré que le directeur général Pascal Daloz remplacerait le cofondateur Bernard Charles en tant que président exécutif.