La Russie continue ses bombardements alors qu'Ukrainiens et Américains discutent à Genève

Conséquences d'une attaque de drone et de missiles russes à Kharkiv

par Emma Farge et Pavel Polityuk

La Russie a lancé dans la ‌nuit de mercredi à jeudi une nouvelle attaque aérienne massive contre des infrastructures énergétiques et de transport en Ukraine, a déclaré Volodimir Zelensky, alors ​que des discussions ont débuté à Genève entre Ukrainiens et Américains pour évoquer la reconstruction après la guerre.

Ces frappes russes, qui ont aussi endommagé des immeubles résidentiels et déclenché des incendies, ont fait des dizaines de blessés, dont des enfants, et provoqué des dégâts dans huit régions d'Ukraine, a ​dit le président ukrainien.

L'armée russe a notamment frappé des infrastructures gazières dans la région de Poltava et des sous-stations électriques dans celles de Kyiv et de Dnipro, a-t-il ajouté, précisant que la ​Russie a tiré 420 drones et 39 missiles, dont 11 balistiques.

"Le froid ⁠n'a pas encore complètement disparu et des missiles de défense antiaérienne doivent être utilisés tous les jours tandis que la Russie poursuit ‌ses tentatives de destruction de notre système énergétique", a dénoncé Volodimir Zelensky sur la messagerie Telegram.

Les défenses antiaériennes ont abattu 374 drones et 32 missiles mais cinq missiles balistiques et 46 drones ont atteint 32 sites différents, a dit ​l'armée de l'air ukrainienne.

La Russie a notamment pris pour ‌cible des infrastructures ferroviaires dans les régions de Donetsk, Kharkiv et Zaporijjia sur la ligne de front, ⁠selon un vice-Premier ministre ukrainien.

Ces nouveaux bombardements, dans le prolongement des frappes quasi quotidiennes de la Russie sur les installations énergétiques de l'Ukraine depuis le début de l'hiver, interviennent alors que sont réunies à Genève des délégations ukrainiennes et américaines, sans représentants russes contrairement à trois précédentes séances de ⁠pourparlers depuis le début de ‌l'année.

ZELENSKY ÉVOQUE UN SOMMET AVEC TRUMP ET POUTINE

L'objectif des discussions est d'évoquer la reconstruction de l'Ukraine et des financements pour ⁠redresser son économie une fois la guerre terminée, quand bien même les négociations à trois avec les Russes n'ont jusqu'à présent débouché sur aucune ‌véritable avancée, hormis des échanges de prisonniers, quatre ans après le début de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine en ⁠février 2022.

"Nous allons examiner en profondeur le programme de prospérité : mécanismes de soutien économique et de ⁠relance de l'Ukraine, instruments pour attirer les ‌investissements et cadres de coopération à long terme", a écrit Roustem Oumerov, chef du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine, sur ​la plateforme X.

La réunion entre Ukrainiens et Américains, emmenés par Steve Witkoff et ‌Jared Kushner, respectivement émissaire spécial et gendre du président américain Donald Trump a débuté en milieu de journée. La délégation de Kyiv ne devrait pas s'exprimer devant les médias ​à l'issue de cette rencontre, a dit un responsable ukrainien.

L'Ukraine espère attirer environ 800 milliards de dollars (678 milliards d'euros) de fonds publics et privés au cours des dix prochaines années pour se reconstruire.

La dernière estimation de la Banque mondiale publiée lundi évalue à 588 milliards de dollars ⁠le coût du redressement de l'économie ukrainienne, au 31 décembre 2025.

Volodimir Zelensky et Donald Trump se sont entretenus par téléphone mercredi lors d'un échange auquel ont assisté Steve Witkoff et Jared Kushner.

Les deux hommes sont convenus que les prochaines discussions trilatérales prévues en mars devraient conduire à un sommet à trois avec leur homologue russe Vladimir Poutine, "seule manière de résoudre toutes les questions complexes et sensibles et finalement mettre fin à la guerre", a dit Volodimir Zelensky.

(Emma Farge à Genève, Pavel Polityuk et Olena Harmash à Kyiv, rédigé par Daniel Flynn et Dan Peleschuk ; version française Bertrand ​Boucey et Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)