Wall Street Journal - 23 avril

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Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

* Microsoft MSFT.O investira 18 milliards de dollars dans des infrastructures de cloud et d'intelligence artificielle en Australie d'ici à la fin 2029, ce qui représente son plus gros investissement dans le pays.

* Lululemon Athletica LULU.O a choisi un ancien cadre supérieur de Nike comme prochain directeur général alors que le distributeur de vêtements de sport connu pour ses pantalons de yoga extensibles fait face à la pression de son fondateur et d'un important investisseur activiste pour relancer ses activités en difficulté, a déclaré la société.

* L'administration Trump est proche de un accord de sauvetage pour Spirit Airlines, offrant un prêt allant jusqu'à 500 millions de dollars pour une participation potentielle importante.

* Le secrétaire à la marine John Phelan a été licencié après des mois de tension avec le secrétaire à la défense Pete Hegseth.

* L'administration Trump envisage de lever les sanctions à l'encontre de l'Érythrée afin de rétablir les liens, alors que l'Iran menace les corridors maritimes de la mer Rouge.