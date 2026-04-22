Wall Street Journal - 22 avril

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Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- L'administration Trump a suspendu les livraisons de dollars américains à l'Irak et gelé les programmes de coopération en matière de sécurité avec son armée, intensifiant la pression sur Bagdad pour qu'il démantèle les puissantes milices soutenues par l'Iran, ont déclaré des responsables irakiens et américains.

- Le candidat à la présidence de la Fed, Kevin Warsh, a déclaré aux sénateurs qu'il se démarquerait nettement de l'approche récente de la banque centrale tout en promettant de maintenir l'indépendance institutionnelle vis-à-vis d'un président qui a exprimé à plusieurs reprises sa préférence pour une politique monétaire plus souple.

- Amazon.com AMZN.O lance un programme qui donne accès aux traitements GLP-1 par le biais de sa branche de soins primaires One Medical.

- United Airlines UAL.O a déclaré qu'elle avait déjà ajusté ses horaires pour le reste de l'année afin de tenir compte de la volatilité et de l'augmentation des prix du carburant, qui découlent en partie des perturbations dues à la guerre en Iran.

- La procureure générale de New York, Letitia James, a engagé des poursuites contre les bourses de crypto-monnaies Coinbase COIN.O et Gemini, les accusant d'exploiter des marchés de prédiction qui violent les lois de l'État sur les jeux d'argent.

- L'agence Medicare va prolonger un programme à court terme qui paiera pour des médicaments amaigrissants tels que Zepbound d'Eli Lilly LLY.N et Wegovy de Novo Nordisk

NOVOb.CO , garantissant l'accès à ces médicaments populaires pour les personnes âgées l'année prochaine.