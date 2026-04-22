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ABB: bénéfice net en hausse de 20% au 1T à 1,3 milliard de dollars
information fournie par Boursorama avec AFP 22/04/2026 à 08:50

( AFP / CHRISTOF STACHE )

( AFP / CHRISTOF STACHE )

Le conglomérat industriel helvético-suédois ABB a publié mercredi un bénéfice net de 1,3 milliard de dollars (1,1 milliard d’euros) au premier trimestre, en hausse de 20%, porté notamment par la demande pour les centres de données.

Son chiffre d’affaires s'est accru de 18% par rapport à la même période l’an passé, à 8,7 milliards de dollars tandis que ses commandes ont augmenté de 32% à près de 11,3 milliards de dollars, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP tablaient en moyenne sur bénéfice de 1,3 milliard de dollars pour 8,4 milliards de chiffre d’affaires et 9,7 milliards de commandes.

"Dans l'ensemble, le premier trimestre s'est largement déroulé comme prévu, malgré un contexte marqué par une nouvelle escalade des tensions géopolitiques", a déclaré son directeur général, Morten Wierod, cité dans le communiqué.

"Ce conflit ajoute de l'incertitude au climat pour les échanges commerciaux au niveau mondial, mais jusqu'à présent, la demande pour nos solutions d'électrification et d'automatisation est restée globalement résiliente", a-t-il ajouté.

Le groupe, qui fabrique aussi bien des équipements pour les infrastructures électriques que des systèmes de traction ferroviaire ou des systèmes de propulsion marin, a relevé ses objectifs pour 2026.

Le groupe, qui bénéficie depuis plusieurs trimestres de la demande pour la construction de centres de données, vise désormais une progression de ses ventes "à un chiffre élevé ou basse à deux chiffres", a-t-il indiqué dans le communiqué contre une progression de 6% à 9% visée précédemment.

Il s'attend également à une progression de sa marge opérationnelle, même hors gain immobilier, a-t-il précisé.

Fin janvier, ABB avait annoncé qu'un gain immobilier lié à la vente d'un ancien site industriel à Zurich serait comptabilisé dans ses résultats du premier trimestre.

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