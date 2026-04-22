L'Europe vue sans direction après la prolongation de la trêve USA-Iran

CSG fait ses débuts sur Euronext Amsterdam à Amsterdam

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note indécise mercredi à l'ouverture, les investisseurs ‌analysant les implications du nouveau revirement du président américain Donald Trump, qui a annoncé mardi soir une prolongation pour une durée indéterminée de la trêve avec l'Iran.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une ​ouverture en hausse de 0,17% pour le CAC 40 parisien et de 0,19% pour le Dax à Francfort, tandis que le FTSE à Londres devrait ouvrir en légère baisse (-0,15%).

Le Stoxx 600 pourrait grappiller 0,07% dans les premiers échanges.

L'annonce faite par le locataire de la Maison blanche, qui intervient alors que le cessez-le-feu de deux semaines annoncé le 7 avril dernier était sur le point de prendre fin, semble pour ​l'instant unilatérale et n'a reçu aucune réponse de la part de l'Iran.

Cette trêve suscite ainsi la méfiance des investisseurs, qui craignent surtout que l'incertitude entourant le règlement du conflit et la réouverture du détroit d'Ormuz ne s'enracine et ne maintienne les prix du pétrole à ​leurs niveaux élevés actuels.

Le Brent recule de 0,79% à 97,70 dollars le baril et le brut ⁠léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 1,08% à 88,70 dollars.

"Alors que l'issue des négociations reste incertaine et que le détroit d'Ormuz est fermé, le marché manque de repères clairs", souligne Hiroyuki ‌Kikukawa, stratège chez Nissan Securities Investment.

Après une flambée spectaculaire en mars, premier mois de la guerre au Moyen-Orient, le mois d'avril a été plus clément pour les prix du brut, même si ceux-ci restent à des niveaux bien supérieurs à ceux d'avant le début du conflit et font craindre une vague d'inflation à l'échelle ​mondiale.

Les investisseurs ont eu mercredi une nouvelle occasion de se faire une idée ‌de l'ampleur du phénomène avec la publication des chiffres de l'inflation britannique pour le mois de mars, qui a accéléré pour atteindre 3,3%, ⁠suivant ainsi la tendance déjà observée dans la zone euro.

Ces chiffres sont toutefois conformes aux prévisions et ne devraient pas remettre en cause l'hypothèse selon laquelle la Banque d'Angleterre (BoE) maintiendra le statu quo lors de sa réunion prévue le 30 avril.

Les responsables de la politique monétaire s'efforcent d'envoyer des messages de prudence à l'approche des réunions de politique monétaire à la fin du mois.

Martins Kazaks, gouverneur de la ⁠Banque centrale de Lettonie, a dit au ‌Financial Times mercredi que la Banque centrale européenne (BCE) avait le "luxe" de ne pas avoir à se précipiter pour relever ses taux d'intérêt.

LES VALEURS A SUIVRE :

La journée s'annonce ⁠chargée en matière de résultats d'entreprises, ce qui pourrait également stimuler les échanges.

Le groupe agroalimentaire français Danone figure parmi les entreprises publiant leurs résultats trimestriels avant l'ouverture de la Bourse.

A WALL STREET

La Bourse de ‌New York a fini en baisse mardi, voyant s'effacer des gains initiaux, l'annonce par le président américain Donald Trump d'un prolongement de la trêve avec l'Iran étant intervenue juste après ⁠la clôture.

L'indice Dow Jones a cédé 0,59%, le S&P-500, plus large, a perdu 0,63%, et le Nasdaq Composite a reculé de son ⁠côté de 0,59%.

Parmi les valeurs, à noter, Apple a ‌reculé de 2,52% après avoir annoncé que son directeur général Tim Cook quitterait le groupe et que John Ternus lui succéderait.

EN ASIE

La séance a été très volatile au Japon, où l'indice Nikkei de la ​Bourse de Tokyo a finalement enregistré un gain de 0,4% à 59.585,86 points, un niveau record, porté par ‌les valeurs technologiques.

JP Morgan a par ailleurs relevé mercredi son objectif de fin d'année pour l'indice vedette japonais, le portant à 70.000 points contre 61.000 auparavant, invoquant l'essor de l'intelligence artificielle (IA) et la dépréciation du yen.

En Chine, l'indice composite ​de la Bourse de Shanghai gagne 0,39% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 0,55%.

La Bourse de Hong Kong recule en revanche de 1,46%.

L'indice Kospi sud-coréen a fini sur un nouveau record de clôture mercredi, également porté le secteur technologique.

Le fabricant sud-coréen de puces SK Hynix, qui figure désormais parmi les 20 entreprises les plus valorisées au monde, doit publier ses résultats trimestriels cette semaine.

TAUX / ⁠CHANGES

Les taux des obligations d'État reculent légèrement mercredi après les hausses enregistrées la veille, dans un climat de nervosité lié à la situation géopolitique.

Le rendement des Treasuries à dix ans recule de 0,4 point de base à 4,2876%, tandis que celui de l'obligation à deux ans perd 1,3 point de base à 3,7663%.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans cède 1,3 point de base à 2,9966%. Le deux ans perd 0,9 point de base à 2,5083%.

Sur le marché des changes, le dollar abandonne 0,11% face à un panier de devises de référence et l'euro grappille 0,08% à 1,1751 dollar.

Le dollar a toutefois brièvement atteint mercredi son plus haut niveau depuis une semaine, le scepticisme suscité par l'annonce du président américain stimulant la demande pour les actifs refuge.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU ​22 AVRIL :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

EZ 16h00 Confiance du consommateur avril -16,3

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)