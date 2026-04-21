Wall Street Journal - 21 avril

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21 avril - Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Apple AAPL.O a nommé John Ternus, patron de longue date du matériel, comme son prochain directeur général , se tournant vers un autre initié pour diriger le fabricant de l'iPhone après Tim Cook, alors qu'il navigue dans un monde radicalement modifié par l'intelligence artificielle, une technologie sur laquelle il est à la traîne.

- Amazon AMZN.O a déclaré qu'il investirait 5 milliards de dollars supplémentaires dans Anthropic, dans le cadre d'un partenariat élargi qui verra les deux entreprises technologiques collaborer plus étroitement.

- Spirit Airlines est en pourparlers avec l'administration Trump pour obtenir une aide gouvernementale, y compris un investissement potentiel du gouvernement américain.

- Les membres démocrates d'un panel sénatorial qui doit tenir une audience de confirmation pour le candidat à la présidence de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, s'inquiètent de la promesse du futur dirigeant de la banque centrale de se débarrasser d'actifs non autorisés par les règles d'éthique actuelles.

- La secrétaire américaine au travail, Lori Chavez-DeRemer, a démissionné lundi à la suite d'allégations de mauvaise conduite au sein du ministère, alors que l'inspecteur général du ministère du travail arrivait au terme d'une enquête sur des allégations l'impliquant, elle et ses principaux collaborateurs.

- Le ministère américain de la Justice a poursuivi la compagnie des eaux de Washington, D.C., à propos d'un déversement massif d'eaux usées qui a déclenché une lutte politique entre les autorités fédérales et celles de l'État, et que le président Donald Trump a qualifié de "catastrophe écologique massive"