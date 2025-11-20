 Aller au contenu principal
Wall Street Journal - 20 novembre
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 06:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- L'entreprise publique China International Capital

601995.SS prévoit d'acquérir Cinda Securities

601059.SS et Dongxing Securities 601198.SS par le biais d'un accord d'échange d'actions.

- Le président américain Trump a annoncé une réunion à la Maison Blanche avec le maire élu de New York Zohran Mamdani pour vendredi, à la demande de ce dernier.

- Le ministère américain du commerce a approuvé la vente de jusqu'à 70 000 puces d'IA avancées à des entreprises des Émirats arabes unis et d'Arabie saoudite.

- La Major League Baseball a conclu de nouveaux accords de droits médiatiques de trois ans avec ESPN DIS.N , NBCUniversal CMCSA.O et Netflix NFLX.O .

- Palo Alto Networks PANW.O acquiert la plate-forme d'observabilité Chronosphere pour 3,35 milliards de dollars.

- Une page web du CDC indique désormais que les études n'ont pas exclu la possibilité que les vaccins pour nourrissons causent l'autisme, révisant ainsi sa position antérieure.

