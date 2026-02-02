 Aller au contenu principal
Wall Street Journal - 2 février
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 07:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Un consortium de KKR KKR.N est sur le point de conclure un accord pour acheter un fournisseur mondial de centres de données basé à Singapour, ST Telemedia Global Data Centres, ce qui valoriserait la société à plus de 10 milliards de dollars.

- BlueScope Steel BSL.AX n'est pas en pourparlers avec les prétendants Steel Dynamics STLD.O et SGH, mais serait ouvert à une proposition de rachat qui répondrait à ses attentes, a déclaré le nouveau directeur général de la société.

- Capgemini CAPP.PA , basé à Paris, a décidé de vendre une division qui travaille avec l'ICE, après qu'il soit apparu que la société avait un contrat avec l'agence pour aider à suivre les immigrants.

- Le président américain Donald Trump a annoncé que le John F. Kennedy Center for the Performing Arts fermerait pendant deux ans pour des rénovations, une décision qui, selon lui, transformerait la vénérable institution culturelle nationale en un "nouveau et spectaculaire complexe de divertissement".

