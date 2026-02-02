 Aller au contenu principal
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 11:00

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,35% pour le Dow Jones .DJI , de 0,6% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,9% pour le Nasdaq .IXIC :

* Le conseil d'administration de WALT DISNEY DIS.N est sur le point de promouvoir Josh D'Amaro, président de la division parcs à thème, au poste de directeur général et votera la nomination d'un nouveau dirigeant la semaine prochaine, a rapporté dimanche Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

Le géant du divertissement publiera par ailleurs ses résultats financiers avant l'ouverture des marchés.

* ORACLE ORCL.N prévoit de lever entre 45 et 50 milliards de dollars en 2026 afin de renforcer les capacités de son infrastructure cloud, a annoncé dimanche l'éditeur de logiciels.

L'action abandonne 3,8% avant la cloche.

* PALANTIR PLTR.O - La société spécialisée dans l'exploitation des données publiera ses résultats financiers après la fermeture de la Bourse de New York.

* FORD F.N a engagé des discussions avec le constructeur de véhicules électriques XIAOMI 1810.HK en vue de créer une coentreprise pour fabriquer des véhicules électriques aux États-Unis, a rapporté samedi Financial Times, citant des sources proches du dossier.

* NVIDIA NVDA.O prévoit de réaliser un investissement "considérable" dans OpenAI, probablement le plus important de son histoire, a déclaré samedi son PDG Jensen Huang, démentant être mécontent du fabricant de ChatGPT.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 892,47 Pts Index Ex -0,36%
FORD MOTOR
13,875 USD NYSE -0,86%
NASDAQ Composite
23 461,82 Pts Index Ex -0,94%
NVIDIA
191,3250 USD NASDAQ -0,62%
ORACLE
164,650 USD NYSE -2,58%
PALANTIR TECHNOLOGIES
146,6300 USD NASDAQ -3,44%
S&P 500 INDEX
6 939,03 Pts CBOE -0,43%
WALT DISNEY
112,860 USD NYSE +1,18%
XIAOMI CORP RG-B
3,781 EUR Tradegate -1,03%
