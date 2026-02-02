Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,35% pour le Dow Jones .DJI , de 0,6% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,9% pour le Nasdaq .IXIC :

* Le conseil d'administration de WALT DISNEY DIS.N est sur le point de promouvoir Josh D'Amaro, président de la division parcs à thème, au poste de directeur général et votera la nomination d'un nouveau dirigeant la semaine prochaine, a rapporté dimanche Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

Le géant du divertissement publiera par ailleurs ses résultats financiers avant l'ouverture des marchés.

* ORACLE ORCL.N prévoit de lever entre 45 et 50 milliards de dollars en 2026 afin de renforcer les capacités de son infrastructure cloud, a annoncé dimanche l'éditeur de logiciels.

L'action abandonne 3,8% avant la cloche.

* PALANTIR PLTR.O - La société spécialisée dans l'exploitation des données publiera ses résultats financiers après la fermeture de la Bourse de New York.

* FORD F.N a engagé des discussions avec le constructeur de véhicules électriques XIAOMI 1810.HK en vue de créer une coentreprise pour fabriquer des véhicules électriques aux États-Unis, a rapporté samedi Financial Times, citant des sources proches du dossier.

* NVIDIA NVDA.O prévoit de réaliser un investissement "considérable" dans OpenAI, probablement le plus important de son histoire, a déclaré samedi son PDG Jensen Huang, démentant être mécontent du fabricant de ChatGPT.

