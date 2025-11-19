Wall Street Journal - 19 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- XAI d'Elon Musk est en pourparlers avancés pour lever 15 milliards de dollars de nouveaux fonds propres à une valorisation de 230 milliards de dollars.

- Brookfield BAM.N vise 10 milliards de dollars en actions pour son nouveau fonds d'infrastructure d'IA, avec Nvidia

NVDA.O et Kuwait Investment Authority qui prévoient d'investir.

- Nvidia NVDA.O et Microsoft MSFT.O investiront jusqu'à 15 milliards de dollars dans Anthropic.

- Un juge de district américain a rejeté les allégations de la Federal Trade Commission selon lesquelles Meta META.O Platforms détient un monopole illégal sur les médias sociaux.

- Le président américain Donald Trump a dépêché le secrétaire à l'armée Dan Driscoll et deux généraux quatre étoiles à Kyiv pour relancer les négociations sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

- Nexstar NXST.O demande l'approbation du gouvernement pour son acquisition de Tegna TGNA.N pour un montant de 6,2 milliards de dollars.