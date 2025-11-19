Interparfums: Pas de prévision chiffrée pour 2026, année "tournée vers l'avenir"

Des flacons de parfums Rochas sont exposés dans les bureaux du fabricant de parfums Interparfums à Paris

Interparfums a annoncé mercredi s’attendre à une année 2026 "tournée vers l’avenir", avec des extensions de lignes sur ses marques actuelles et la préparation des premiers lancements pour Off-White et Longchamp en 2027, mais le groupe n'a pas fourni de prévisions de ventes, citant des "paramètres favorables et défavorables".

"Après plusieurs années de très forte croissance et un chiffre d’affaires pratiquement doublé en quatre ans, 2025 voit sa croissance ralentir", a déclaré Philippe Benacin, PDG, ajoutant que la société se prépare à "une année 2027 très dynamique avec plusieurs lancements majeurs".

Interparfums affirme pouvoir "maintenir des niveaux de profitabilité élevée", selon Philippe Santi, directeur général délégué, sans donner aucune prévision chiffrée pour 2026.

"La multiplicité des paramètres, favorables et défavorables, nous empêchent, pour le moment, d’établir des prévisions de ventes pour 2026", a-t-il expliqué.

Le propriétaire des marques de parfum Jimmy Choo, Montblanc, Moncler et Karl Lagerfeld a réitéré son objectif de chiffre d'affaires de 900 millions d'euros à devises constantes pour 2025.

