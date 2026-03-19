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Wall Street Journal - 19 mars
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 08:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Elliott Investment Management a pris une participation dans Mitsui O.S.K. Lines 9104.T , estimant que le géant japonais du transport maritime est matériellement sous-évalué.

- Les clients et le personnel de Janus Henderson JHG.N demandent le rejet de l'offre publique d'achat de Victory Capital Management, ce qui soulève des inquiétudes quant à l'approbation de 75 % des clients.

- Le directeur général d'UniCredit CRDI.MI , Andrea Orcel, a déclaré que la banque italienne était prête à adopter une approche plus proactive à l'égard de Commerzbank CBKG.DE et a laissé ouverte la possibilité de réviser les termes de son offre publique d'achat si les deux prêteurs parviennent à s'entendre sur un plan commun.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

COMMERZBANK
32,160 EUR XETRA -2,19%
JANUS HEND GRP
51,370 USD NYSE -0,11%
MITSUI O.S.K.LIN
37,3350 USD OTCBB 0,00%
UNICREDIT
62,960 EUR MIL -1,46%
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