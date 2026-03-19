Wall Street Journal - 19 mars

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Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Elliott Investment Management a pris une participation dans Mitsui O.S.K. Lines 9104.T , estimant que le géant japonais du transport maritime est matériellement sous-évalué.

- Les clients et le personnel de Janus Henderson JHG.N demandent le rejet de l'offre publique d'achat de Victory Capital Management, ce qui soulève des inquiétudes quant à l'approbation de 75 % des clients.

- Le directeur général d'UniCredit CRDI.MI , Andrea Orcel, a déclaré que la banque italienne était prête à adopter une approche plus proactive à l'égard de Commerzbank CBKG.DE et a laissé ouverte la possibilité de réviser les termes de son offre publique d'achat si les deux prêteurs parviennent à s'entendre sur un plan commun.