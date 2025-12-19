 Aller au contenu principal
Wall Street Journal - 19 décembre
19/12/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- OpenAI vise à lever jusqu'à 100 milliards de dollars, ce qui pourrait valoriser l'entreprise à 830 milliards de dollars, afin de financer des plans de croissance ambitieux.

- Meta Platforms META.O développe un nouveau modèle d'IA axé sur l'image et la vidéo, connu sous le nom de code Mango, parallèlement au prochain modèle de langage étendu basé sur le texte.

- Trump Media & Technology Group DJT.O va fusionner avec TAE Technologies GOOGL.O , soutenu par Alphabet, dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée à plus de 6 milliards de dollars.

- Hogan Lovells a déclaré qu'il allait fusionner avec Cadwalader, Wickersham & Taft, créant ainsi une mégafirme de 3,6 milliards de dollars.

- Le fonds spéculatif Elliott Investment Management envisage d'introduire en bourse le libraire Barnes & Noble et la chaîne de librairies britannique Waterstones.

- Sony Group 6758.T a accepté d'acquérir 41% des parts détenues par la société de divertissement canadienne WildBrain dans Peanuts Holdings.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ALPHABET-A
302,4600 USD NASDAQ +1,93%
META PLATFORMS
664,4500 USD NASDAQ +2,30%
MICROSOFT
483,9250 USD NASDAQ +1,64%
SONY GROUP
22,170 EUR Tradegate -1,16%
SONY GROUP
112,090 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
TRUMP MEDIA RG-A
14,8600 USD NASDAQ +41,93%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

