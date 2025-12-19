Wall Street Journal - 19 décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- OpenAI vise à lever jusqu'à 100 milliards de dollars, ce qui pourrait valoriser l'entreprise à 830 milliards de dollars, afin de financer des plans de croissance ambitieux.

- Meta Platforms META.O développe un nouveau modèle d'IA axé sur l'image et la vidéo, connu sous le nom de code Mango, parallèlement au prochain modèle de langage étendu basé sur le texte.

- Trump Media & Technology Group DJT.O va fusionner avec TAE Technologies GOOGL.O , soutenu par Alphabet, dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée à plus de 6 milliards de dollars.

- Hogan Lovells a déclaré qu'il allait fusionner avec Cadwalader, Wickersham & Taft, créant ainsi une mégafirme de 3,6 milliards de dollars.

- Le fonds spéculatif Elliott Investment Management envisage d'introduire en bourse le libraire Barnes & Noble et la chaîne de librairies britannique Waterstones.

- Sony Group 6758.T a accepté d'acquérir 41% des parts détenues par la société de divertissement canadienne WildBrain dans Peanuts Holdings.