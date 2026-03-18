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Wall Street Journal - 18 mars
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 05:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Amazon AMZN.O prévoit de réduire considérablement le nombre de colis qu'il expédie par l'intermédiaire du service postal américain, une décision qui pourrait coûter à l'agence des milliards de dollars de revenus dont elle a tant besoin.

- Nvidia NVDA.O a redémarré la fabrication de ses processeurs H200 destinés à la vente en Chine, a déclaré le directeur général Jensen Huang.

- LG Energy Solution produira des cellules de batterie pour l'activité de stockage d'énergie de Tesla TSLA.O dans une nouvelle usine du Michigan d'une valeur de 4,3 milliards de dollars.

- Lululemon Athletica LULU.O a nommé l'ancien directeur général de Levi Strauss, Chip Bergh, à son conseil d'administration, alors que la société fait face à la pression de son fondateur, qui a demandé des changements au sein du conseil d'administration pour faire face à l'affaiblissement des ventes aux États-Unis.

- Zara, la marque principale du groupe espagnol Inditex

ITX.MC a dévoilé un partenariat créatif avec le créateur de mode britannique John Galliano pour donner un nouveau look à la marque.

- Amazon AMZN.O a lancé de nouvelles options de livraison en une heure et en trois heures dans des centaines de localités américaines. La livraison en une heure coûte 9,99 dollars pour les membres Prime et 19,99 dollars pour les autres, tandis que la livraison en trois heures coûte 4,99 dollars et 14,99 dollars.

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