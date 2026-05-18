Wall Street Journal - 18 mai

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18 mai - Voici les principaux titres du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- AstraZeneca AZN.L a annoncé lundi avoir reçu l'autorisation des autorités américaines pour un nouveau traitement contre l'hypertension, obtenant ainsi le feu vert pour commercialiser un médicament dont la société pharmaceutique britannique prévoit qu'il générera un chiffre d'affaires annuel de plusieurs milliards de dollars à son apogée.

BIO.N - Le fonds activiste Elliott Investment Management a constitué une participation importante dans Bio-Rad Laboratories et prévoit de faire pression sur ce fournisseur d'outils et de produits de diagnostic pour les sciences de la vie afin de relancer le cours de son action, actuellement en baisse.

- La direction de Samsung Electronics 005930.KS et les dirigeants syndicaux ont repris les négociations lundi dans un effort de dernière minute pour éviter une grève potentiellement perturbatrice chez le plus grand fabricant mondial de puces mémoire.

- La Chine a déclaré avoir convenu avec les États-Unis de mettre en place des conseils bilatéraux sur le commerce et l'investissement, concrétisant ainsi l'un des résultats attendus de la visite du président américain Donald Trump à Pékin et consolidant une trêve commerciale entre les deux plus grandes économies mondiales.