Wall Street Journal - 17 décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Warner Bros. Discovery WBD.O prévoit de rejeter l'offre de Paramount PSKY.O , privilégiant son accord existant avec Netflix NFLX.O .

- Le conseil d'administration d'E.W. Scripps a rejeté une offre d'acquisition non sollicitée de Sinclair SBGI.O , qui proposait d'acheter la société de médias pour 7 dollars par action.

- Blackstone BX.N dirige un investissement de 400 millions de dollars dans la société de sécurité des données Cyera, qui valorise la société new-yorkaise à 9 milliards de dollars.

- Les régulateurs californiens ont donné à Tesla TSLA.O 90 jours pour se mettre en conformité après qu'un juge administratif a estimé que l'entreprise avait trompé les consommateurs en laissant entendre à tort que ses voitures pouvaient se conduire seules.

- Chevron CVX.N est l'un des derniers grands expéditeurs de pétrole vénézuélien après que les États-Unis ont saisi la semaine dernière un pétrolier sanctionné qui transporterait du brut vénézuélien vers le marché noir.