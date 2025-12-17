L'Europe vue en légère hausse avant les banques centrales et les données sur l'inflation

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse prudente mercredi à l'ouverture, dans un climat d'attentisme avant les décisions de la Banque d'Angleterre (BoE) et de la Banque centrale européenne (BCE) et la publication de nouvelles données des deux côtés de l'Atlantique.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,34% pour le CAC 40 parisien, de 0,22% pour le Dax à Francfort, de 0,65% pour le FTSE à Londres et de 0,28% pour l'EuroStoxx 50.

Le Stoxx 600 devrait quant à lui prendre 0,33% dans les premiers échanges.

Les investisseurs chercheront mercredi de nouveaux catalyseurs après que les données mitigées sur l'emploi aux États-Unis n'ont pas modifié de manière substantielle les perspectives en matière de taux d'intérêt. Et ils devraient les trouver, puisque la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE) se réuniront dans les prochaines heures et que les chiffres de l'inflation de plusieurs grandes économies sont également à l'ordre du jour cette semaine.

Dans la zone euro, les commentaires et les prévisions de la BCE, qui devrait annoncer une nouvelle pause jeudi, feront l'objet d'une attention particulière après qu'une des membres de l'institution, Isabel Schnabel, a récemment ouvert la porte à une hausse des taux comme mesure future de Francfort.

Les opérateurs prévoient que la BCE maintiendra ses taux inchangés en 2026 et les données définitives de l'inflation pour le mois de novembre, attendues mercredi à 10h00 GMT, devraient conforter cette vision.

Au Royaume-Uni, l'inflation des prix à la consommation a ralenti plus que prévu à 3,2% en novembre sur un an, contre 3,6% en octobre, selon les données officielles publiées mercredi, à la veille de la réunion de la BoE, qui devrait annoncer une baisse des taux. L'inflation est toutefois plus élevée au Royaume-Uni que dans les autres grandes économies et la banque centrale prévoit qu'elle restera supérieure à son objectif de 2% jusqu'au deuxième trimestre 2027.

Dans le même temps, les investisseurs continuent d'examiner le rapport sur l'emploi américain pour les mois d'octobre et de novembre, une série de données affectées par le récent "shutdown" qui les a laissés plutôt indécis, car l'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu, mais le taux de chômage a accéléré pour atteindre 4,6%.

"Les problèmes liés à la collecte des données inciteront beaucoup de gens à rester sceptiques quant à l'interprétation trop approfondie de ces derniers chiffres de l'emploi", dit Nick Rees, responsable de la recherche macroéconomique chez Monex Europe.

"Néanmoins, nous continuons de penser que le message général à retenir est que le marché du travail américain se détériore à un rythme plus rapide que ne l'avaient prévu les décideurs politiques, même si l'on peut se demander dans quelle mesure cette faiblesse est réellement préoccupante", ajoute-t-il.

Le prochain rendez-vous macroéconomique aux États-Unis ne se fera pas attendre, puisque jeudi seront publiées les données sur l'inflation IPC, à un moment où la Réserve fédérale (Fed) est partagée entre les craintes concernant l'emploi et les risques d'une inflation encore élevée.

Outre les actions, les investisseurs resteront attentifs aux prix du pétrole, alors que le président américain Donald Trump a ordonné mardi le blocus de tous les pétroliers visés par des sanctions entrant ou quittant le Venezuela, accentuant davantage la pression sur le gouvernement du président Nicolas Maduro, pour lequel il s'agit d'une source importante de revenus.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, les investisseurs examinant les données économiques afin d'évaluer les perspectives de la politique monétaire.

L'indice Dow Jones a cédé 0,62%, le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 0,24%, et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,23%.

EN ASIE

Au Japon, l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a pris 0,26%, rebondissant grâce aux valeurs technologiques après avoir atteint son plus bas niveau en deux semaines lors de la séance de mardi.

Les investisseurs s'attendent par ailleurs à ce que la Banque du Japon (BoJ) relève vendredi ses taux d'intérêt de 25 points de base pour les porter à 0,75%, leur plus haut niveau depuis trois décennies.

En Chine, les marchés d'actions sont en légère hausse ce mercredi et devraient mettre fin à deux séances dans le rouge.

L'indice composite de la Bourse de Shanghai a progressé de 1,19% et le CSI 300 des grandes capitalisations de 1,83%.

La Bourse de Hong Kong prend 0,76%.

Le groupe chinois de semi-conducteurs MetaX Integrated Circuits, qui fait mercredi ses débuts à la Bourse de Shanghai, a bondi de 692%, les investisseurs cherchant à tirer parti de la volonté du gouvernement chinois de réduire sa dépendance vis-à-vis des puces IA des géants américains Nvidia et Advanced Micro Devices.

TAUX

Les rendements des obligations américaines augmentent légèrement mercredi après le recul enregistré dans les heures qui ont suivi la publication du rapport sur l'emploi.

Le rendement des Treasuries à dix ans prend 0,6 point de base à 4,1548%. Le deux ans affiche quant à lui 1,6 point de base à 3,4955%.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans recule de 1,9 point de base à 2,8279%, tandis que celui de l'obligation à deux ans cède 1,7 point de base à 2,1259%.

CHANGES

Le dollar regagne du terrain mercredi (+0,44%) face à un panier de devises de référence, tout en restant proche de son plus bas niveau depuis début octobre, les données sur le marché du travail laissant les investisseurs dans l'expectative quant à la date probable de la prochaine baisse des taux de la Fed.

L'euro perd 0,33% à 1,1707 dollar, tandis que la livre sterling perd 0,57% face au billet vert après la publication des donnés montrant un ralentissement plus important que prévu de l'inflation en novembre.

PÉTROLE

Le pétrole réagit aux tensions géopolitiques entre les Etats-Unis et le Venezuela, le président américain ayant ordonné mardi soir le blocus de pétroliers entrant ou sortant du pays caribéen.

Le Brent prend 1,48% à 59,79 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,61% à 56,16 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 17 DÉCEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 09h00 Indice Ifo sur le moral des décembre 88,2 88,1

entrepreneurs

EZ 10h00 Inflation (définitive) novembre

- sur un mois -0,3% 0,2%*

- sur un an 2,2% 2,2%*

* première estimation

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)