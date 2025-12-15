Wall Street Journal - 15 décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- iRobot IRBT.O , le fabricant de l'aspirateur Roomba, s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites dimanche, déclarant qu'il deviendrait privé après avoir été racheté par Picea Robotics, son principal fabricant.

- SolGold SOLG.L a déclaré qu'il était "enclin à recommander " une offre améliorée de son principal actionnaire, Jiangxi Copper 600362.SS , qui évalue le mineur d'or et de cuivre à environ 842 millions de livres (1,12 milliard de dollars), dans le cadre d'une course mondiale aux actifs dans le secteur du cuivre.

- Les dirigeants de SpaceX ont entamé le processus de sélection des banquiers de Wall Street qui conseilleront la société dans le cadre de son introduction en bourse.

- Un tribunal de Hong Kong a reconnu le magnat des médias Jimmy Lai coupable d'avoir violé la loi sur la sécurité nationale du territoire chinois, une décision qui pourrait obliger le pilier du mouvement pro-démocratique de la ville, âgé de 78 ans, à passer le reste de sa vie en prison.

- Sanofi SASY.PA a déclaré qu'une décision réglementaire américaine sur son traitement expérimental tolebrutinib pour un type de sclérose en plaques serait à nouveau retardée , et qu'un essai de stade avancé pour une forme différente de la maladie n'a pas atteint son objectif principal.

(1 $ = 0,7484 livre)